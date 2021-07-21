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ТАСС

Начальник ЦПК: от полетов на невесомость на МАКС из-за пандемии пришлось отказаться

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Максим Харламов
Максим Харламов.
Источник изображения: © Пресс-служба ЦПК

О научной деятельности, подготовке космонавтов и МАКС-2021

Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) традиционно принимает участие в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который проходит в подмосковном Жуковском. В этом году на авиасалоне ЦПК организует интерактивное общение с космонавтами, проведет ряд встреч с партнерами. Об участии в МАКС, изменениях в центре, новом наборе в отряд космонавтов и подготовке актрисы Юлии Пересильд с режиссером Климом Шипенко, полет которых на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на октябрь 2021 года, в интервью ТАСС рассказал начальник ЦПК Максим Харламов.

- Максим Михайлович, что Центр подготовки космонавтов представит на МАКС?

- ЦПК, непосредственно космонавты и руководство центра, будут участвовать в Международном авиационно-космическом салоне. У нас запланированы рабочие встречи, подписание ряда соглашений с предприятиями, с которыми мы взаимодействуем и сотрудничаем.

- Будут ли в этом году организованы полеты на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК для посетителей авиасалона?

- Мы планировали сделать несколько полетов на невесомость, у нас была такая договоренность с организаторами салона, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, нам на заключительном этапе пришлось отказаться от этой идеи.

​​​​​​​​​​​​​​- Будет ли в рамках МАКС организовано интерактивное общение с космонавтами?

- Да, это является частью программы участия ЦПК в салоне. Центр представляет стенд для посетителей выставки, в рамках которого будет представлен тренажер по отработке ручной стыковки транспортного пилотируемого корабля с Международной космической станцией. Также планируется участие космонавтов во встречах с посетителями выставки. Мы приглашаем всех заинтересованных в информации о космосе в павильон Роскосмоса, где в 11 часов ежедневно будет проходить интерактивная встреча с космонавтами.

- Максим Михайлович, с 1 июня вы возглавили Центр подготовки космонавтов, планируете ли вы проводить какие-то структурные изменения в ЦПК или в тренировках космонавтов?

- Некоторые изменения были начаты в ЦПК во времена, когда я был заместителем начальника центра. В первую очередь мы планируем завершить эти изменения. Прежде всего они касаются систематизации научной деятельности Центра подготовки космонавтов, формирования более четких, значимых направлений научной деятельности, все остальные изменения будут незначительными и будут связаны с оптимизацией деятельности ЦПК.

- Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что вашим первым заместителем по летной подготовке будет назначен космонавт Олег Кононенко. Вступил ли он уже официально в должность?

- Олег Кононенко с 19 июля вступил в должность инструктора-космонавта-испытателя - заместителя начальника ЦПК - командира отряда космонавтов.

- Как Олег Дмитриевич будет выполнять обязанности замначальника ЦПК во время полета в космос? Будет ли его кто-то замещать или он будет работать с орбиты?

- Во время полета в космос Олег Кононенко прежде всего будет выполнять ту часть обязанностей, которая связана с пилотируемым полетом, потому что он остается инструктором-космонавтом-испытателем, а функции, связанные с организацией и руководством подготовкой космонавтов, будет исполнять другой сотрудник, временно назначенный для выполнения этих обязанностей.

- Началось ли уже закрепление космонавтов за предприятиями? Не скажется ли это на их подготовке к полету?

- Работа по закреплению космонавтов за предприятиями началась. Уже определены кандидатуры, которые будут работать на всех основных предприятиях отрасли, связанных с пилотируемой программой. Кроме того, космонавты уже включены в состав Научно-технического совета (НТС) Роскосмоса. Думаю, в ближайшее время будет завершена работа по включению космонавтов в НТС предприятий.

- Какие работы сейчас проводятся с гидролабораторией? Когда начнется ее штатная эксплуатация?

- Гидролаборатория сейчас находится на этапе испытаний, комплексной отладки систем, которые задействованы в подготовке космонавтов. Думаю, что работы непосредственно по подготовке космонавтов начнутся в гидролаборатории в ноябре 2021 года.

- Летчице Галине Каировой, которая не прошла финал конкурса для съемок в фильме "Вызов", предложили продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе. Приняла ли она участие в дополнительном наборе в отряд? Рассматривается ее кандидатура или ей нужно будет ждать новый набор в отряд космонавтов?

- Мы с Галиной Каировой находимся на постоянной связи. Мы знаем, что сейчас она продолжает профессиональную деятельность и переучивается на новый тип воздушного судна. Думаю, когда будет объявлен ближайший набор в отряд космонавтов, мы обязательно предложим ей принять в нем участие. Предварительное согласие от Галины на участие в отборе получено.

- Есть уже план по новому набору в отряд космонавтов? Когда он может быть объявлен?

- В начале этого года мы приступили к подготовке нового набора. Решение о наборе принимает Роскосмос, мы с таким предложением планируем обратиться в госкорпорацию в середине следующего года.

​​​​​​​- Сейчас создается новый тренажер перспективного космического корабля. Будет ли он использовать VR-технологии?

- Мы приступили к созданию тренажеров перспективного корабля. Сейчас в основном уделяем внимание созданию комплексного тренажера, который необходим для отработки деятельности космонавтов для полета на этом корабле со стыковкой с МКС. VR-технологии мы планируем использовать, совместно с Роскосмосом этим вопросом занимаемся, но эти технологии будут больше применимы при создании тренажеров по лунной программе. Например, сейчас такую технологию мы отрабатываем в центрифуге.

- Каким образом там будет обеспечена имитация невесомости?

- Имитация невесомости на новом тренажере транспортного корабля не предусмотрена, для этого у нас есть иные технические средства подготовки, где мы отрабатываем деятельность космонавтов в условиях невесомости.

- Разработана ли программа подготовки космонавтов для полета на перспективном корабле "Орел"?

- Программы как таковой еще нет. Сейчас разрабатываются требования к подготовке космонавтов, функции космонавтов, анализируется техническая документация штатного корабля. Думаю, в ближайшие два-три месяца мы приступим к разработке самой программы.

- Началась ли вертолетная подготовка для напланетной деятельности космонавтов?

- Мы вернулись к такому виду специальной подготовки космонавтов, как вертолетная подготовка. Он использовался центром приблизительно 40 лет назад. Сейчас возникла необходимость вернуться к вертолету как средству подготовки для отработки посадки космонавта на лунную поверхность. Этой задачей мы сейчас и занимаемся. Пока это отработка технологии на уровне научно-исследовательской работы. Однако программа летной подготовки на вертолете нами разработана. Думаю, мы приступим к ее реализации в следующем году по завершении эксперимента "Созвездие".

- Будут ли изменения в летной подготовке космонавтов?

- У нас многоплановая летная подготовка, она включает в себя подготовку на самолетах Л-39, на самолете-лаборатории на визуальное наблюдение. Вертолетная подготовка - это что-то вновь приобретенное. Новый вид подготовки в центре.

- Пришлось ли корректировать программу подготовки космонавтов из-за пандемии коронавируса? Все ли космонавты сделали прививку?

- В последний год корректировки в программе подготовки из-за коронавируса не потребовалось. Все, кому по медицинским показаниям из космонавтов рекомендовано привиться, привились. У нас есть график соответствующих прививок. В ближайшее время весь отряд будет вакцинирован. В настоящий момент коронавирус в целом на подготовку космонавтов не влияет.

- Есть ли случаи ревакцинации в отряде?

- А как же! Если Минздрав рекомендует раз в шесть месяцев ревакцинироваться, мы строго выполняем его рекомендации.

- Как инструкторы оценивают подготовку Юлии Пересильд и Клима Шипенко, которые готовятся к полету в октябре?

- В целом результаты их подготовки оцениваются положительно, с программой они справляются. Посмотрим, как они будут действовать, когда дойдут до тренировок в экипаже, до комплексных тренировок. Наш прогноз - положительный.

Беседовала Екатерина Москвич

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