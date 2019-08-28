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28.08.2019
ТАСС

Более 10 учений с участием свыше 5 тыс. военных пройдут одновременно на юге России

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Военнослужащие Южного военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Южного военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В них также задействуют около 1,5 тыс. единиц военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) одновременно примут участие в 13 ротных тактических учениях, которые пройдут в рамках масштабных двусторонних командно-штабных маневрах на юге России. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе двусторонних командно-штабных учений в войсках (силах) ЮВО одновременно пройдет 13 ротных тактических учений с подразделениями соединений и воинских частей ЮВО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы округа, в этих учениях на 12 полигонах военного округа примет участие более 5 тыс. военнослужащих. Кроме того, будет задействовано около 1,5 тыс. единиц военной техники, в том числе боевые машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3 и Т-90А, тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28, бронированные автомобили "Тайфун", "Тигр" и "Рысь".

По замыслу учений подразделения будут действовать друг против друга, что позволит проверить способность их командиров принимать нестандартные решения и действовать нешаблонно при выполнении учебно-боевых задач.

Масштабные двусторонние командно-штабные учения проходят с 26 по 31 августа на 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонах в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и Республике Крым. В них задействовано более 8 тыс. военнослужащих.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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