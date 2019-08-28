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28.08.2019
bmpd.livejournal.com

Новые управляемые авиационные бомбы К08БЭ и К029БЭ "Корпорации тактическое ракетное вооружение"

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На открывающемся 27 августа 2019 года в подмосковном Жуковском очередном Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2019 АО "ГНПП "Регион" (дочернее предприятие "Корпорации тактического ракетного вооружения" - КТРВ) представляет новые управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ (калибра 500 кг) и К029БЭ (калибра 1500 кг), оснащенные инерциально-спутниковой системой наведения.

Управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ (калибра 500 кг; на переднем плане) и К029БЭ (калибра 1500 кг; на заднем плане), оснащенные инерциально-спутниковой системой наведения, разработки АО "ГНПП "Регион" (дочернее предприятие "Корпорации тактического ракетного вооружения" - КТРВ) в экспозиции КТРВ на Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Между указанными бомбами выставлены авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ и корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э. Август 2019 года (с) Михаил Жердев

Напомним, что ранее в начале 2019 года генеральный директор ГНПП "Регион" Игорь Крылов заявил, что "обе бомбы прошли испытания и поступили на вооружение, поставки этих боеприпасов в ВКС уже начались", а также сообщил, что его предприятие подписало внутренние и международные контракты на два этих новых вида оружия, экспортные поставки начнутся в 2020 году.

Сообщалось, что бомба К08БЭ (предположительное обозначение в ВКС России - УПАБ-500В) калибра 500 кг оснащена инерциально-спутниковой системой наведения. Бомба весит 505 кг (боевая часть 390 кг). К08БЭ может быть сброшена с высоты до 14 км и имеет максимальную дальность планирования 40 км. Боевая часть имеет интеллектуальный взрыватель с тремя режимами задержки детонации. К08БЭ имеет крылья в средней части корпуса и стабилизирующие хвостовые ребра как X-образной конфигурации, так и в форме планки с ограниченным треугольником. Поверхности управления со щелевым цилиндром прикреплены к задней кромке хвостового оперения.

Бомба К029БЭ (предположительное обозначение в ВКС России - УПАБ-1500В) калибра 1500 кг предназначена для уничтожения защищенных наземных и надводных целей. Бомба весит 1525 кг (боевая часть массой 1010 кг, предположительно, проникающего типа). К029БЭ может быть сброшена с высоты до 15 км и планирует до 50 км, оснащена интеллектуальным взрывателем с тремя режимами задержки детонации и использует инерциально-спутниковую систему наведения, заявлена круговая ошибка не более 10 м.

Управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ (калибра 500 кг; на переднем плане) и К029БЭ (калибра 1500 кг; на заднем плане), оснащенные инерциально-спутниковой системой наведения, разработки АО "ГНПП "Регион" (дочернее предприятие "Корпорации тактического ракетного вооружения" - КТРВ) в экспозиции КТРВ на Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2019, август 2019 года (с) Михаил Жердев

Управляемая авиационная бомба повышенной дальности сбросаК029БЭ (калибра 1500 кг), оснащенная инерциально-спутниковой системой наведения, разработки АО "ГНПП "Регион" (дочернее предприятие "Корпорации тактического ракетного вооружения" - КТРВ) в экспозиции КТРВ на Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2019, август 2019 года (с) Михаил Жердев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КАБ-250
Компании
Корпорация ТРВ
Регион ГНПП
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX
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