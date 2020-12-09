«Гром» в экспортной упаковке

Перспективные высокоточные боеприпасы «воздух-поверхность» первыми получают иностранные ВВС

В конце ноября американское военно-политическое издание The National Interest провело ревизию боеприпасов класса «воздух-поверхность» с целью определения таких, которые обладают оптимальным отношением эффективности к стоимости. Неожиданно лидером стал российский боеприпас. Правда, он пока еще не принят на вооружение ВКС России.

Уничтожение джихад-мобиля на базе серийной «Тойоты» стоимостью 15 тысяч долларов при помощи высокоточной крылатой ракеты, которая обходится Пентагону в среднем в полмиллиона, является по сути экономическим преступлением, считает автор публикации. Даже самый недорогой американский боеприпас, пригодный для нанесения точных ударов по одиночным целям, – планирующая бомба GBU-39 дороговата для уничтожения примитивных объектов террористов. Она стоит порядка 70 тысяч долларов. Однако это стоимость первой версии бомб. В конце прошлого десятилетия появилась более совершенная модификация, позволяющая уничтожать не только стационарные объекты, но и подвижные цели. Так вот ее стоимость перевалила за сотню тысяч.

В то же время, утверждает The National Interest, можно проделывать такую же работу по нанесению точных ударов по подвижным целям всего за 15 тысяч. По американским сведениям, примерно столько будет стоить российская перспективная планирующая бомба «Дрель». Хотя, конечно, оценивать стоимость продукта до того, как будет развернуто его серийное производство, – дело крайне опасное. Пентагон намеревался сделать истребитель F-22 Raptor самым массовым самолетом в ВВС США. Однако когда дело дошло до производства этих машин, то из-за их непомерной дороговизны серию ограничили двумястами единицами.

Индия поддержала российского производителя

Но прежде чем переходить к перспективным боеприпасам, логично было бы рассмотреть уже стоящие на вооружении. Первой ласточкой стала корректируемая авиационная бомба КАБ-500Л. Она начала поступать в ВВС Советского Союза в середине семидесятых годов прошлого века. Число 500 обозначает массу бомбы, которая в семействе КАБ-500, развившемся впоследствии, выдерживается неточно, но отклонения невелики. Л – лазерная. То есть бомба оснащена лазерной флюгерной головкой самонаведения.

При хорошей точности наведения бомбы на цель (4–7 м) этот метод имеет и недостатки. Бомба не относится к боеприпасам типа «бросил и забыл» – цель должен подсвечивать лазерным лучом самолет, ее сбросивший. Правда, это может быть другой самолет или наземный наводчик. К тому же при ухудшении состояния атмосферы у ГСН бомбы возникают затруднения с обнаружением подсвечиваемой цели.

«Дрель» компенсирует отсутствие в Российской армии противотанковых комплексов третьего поколения, каковым является американский «Джавелин» ”

Семейство продолжало развиваться и в российский период истории страны. Последовательно появились КАБ-500Кр (телевизионная ГСН, фугасно-бетонобойная боевая часть), КАК-500ОД (телевизионная ГСН, объемно-детонирующая БЧ). Обе бомбы уже относятся к типу «бросил и забыл». И точность примерно такая же, как и у КАБ-500Л. Были также разработаны и приняты на вооружение полуторатонные КАБ-1500 тех же типов ГСН и БЧ. Бетонобойная «полуторка» способна пробить три метра железобетонных перекрытий или углубиться в землю на 20 метров.

Все эти бомбы были разработаны на государственном научно-производственном предприятии «Регион», входящем в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). И все они имеют существенный недостаток – их можно использовать, не рискуя потерять самолет-носитель, в основном против нерегулярных формирований, то есть против бородатых террористов. Отделившись от самолета, КАБ-500 и КАБ-1500 способны пролететь не более восьми километров. То есть самолет для бомбометания должен войти в зону действия ПВО малой дальности. Единственное, что ему не может навредить, так это ПЗРК типа «Стингер», у которого дальность стрельбы не превышает 4500 метров.

Есть и еще один недостаток этих бомб – в их конструкцию не введено снижение радиолокационной заметности. То есть не усложнена задача их перехвата при помощи ЗРК противника.

А в середине 10-х годов «Регион» сделал то, что в американских планирующих бомбах GBU используется с начала нового века, – коррекцию траектории полета по спутниковым сигналам глобального позиционирования. Бомба получила название КАБ-500С (спутниковая). Ее вычислительный модуль универсален. Он может использовать сигнал ГЛОНАСС или GPS, а может работать и одновременно с обоими этими сигналами. Для того чтобы достичь высокой надежности и помехоустойчивости, система управления полетом имеет 24 канала приема спутниковых сигналов. Использованы и прочие приемы увеличения качества боеприпаса. И это отразилось на стоимости, которая выросла до 50 тысяч долларов.

Военные заявили, что хоть бомба получилась и замечательной, но платить за нее бешеные деньги они не намерены. Дискуссия продолжается до сих пор. Но при этом уже изготовленные КАБ-500С периодически сбрасывают в Сирии.

Правда, все-таки открылся канал продаж этого боеприпаса. Первой довольно крупную партию КАБ-500СЭ (экспортная) закупила Индия. Затем начали подтягиваться другие страны. Специально для истребителя пятого поколения Су-57 была создана бомба КАБ-250. Она проходит испытания, в том числе и в Сирии. Точно известен лишь ее вес – четверть тонны. Гендиректор КТРВ Борис Обносов заявил, что сейчас заканчиваются испытания модификации КАБ-250ЛГ-Э с лазерной ГСН и осколочно-фугасной БЧ. Вот только непонятно, почему в индексе стоит Э – экспортная. Ведь не для Су-57 же она. О дальности полета циркулируют лишь слухи, самые смелые настаивают на 40 километрах.

«Регион» пошел путем «Боинга»

А между тем КТРВ и входящий в его состав «Регион» продолжают множить не только бомбы внутри их семейств, но и сами семейства бездвигательных боеприпасов «воздух-поверхность». Это может навести на мысль, что у нас на глазах одна большая и серьезная тема распадается на множество подтем. И все это делается исходя из гуманистических принципов – загрузить трудовые коллективы работой и по возможности сохранить зарплату в это непростое в финансовом отношении время.

В США все это решается гораздо более компактно – в пределах одной-двух тем. В этом отношении характерна история планирующей 250-фунтовой авиабомбы GBU-39. В 2001 году в тендере на создание этого боеприпаса участвовали компании «Боинг» и «Локхид Мартин». На самом раннем этапе ристалища замминистра ВВС Дарлин Друин исключила из ТЗ требование по поражению подвижных целей. Это существенно повысило шансы «Боинга» на победу в тендере. Позже был доказан сговор Друин с «Боингом», и она получила тюремный срок. А разработанная бомба могла применяться только против неподвижных целей. Но через пять лет спохватились, и к управлению полетом по сигналу GPS добавили еще и наведение с помощью ГСН как инфракрасной, так и радиолокационной.

Бомба в результате получилась универсальной. С прекрасной дальностью полета – 110 километров. Точность – пять – восемь метров и один метр для бомб с ГСН. И она не обрастает «более лучшими» бомбами других производителей или того же самого. В дальнейшем она может модернизироваться с целью улучшения характеристик. Но это будет все та же GBU-39 Mod N.

«Регион» же создал еще одно семейство, точнее, два – управляемые авиабомбы УПАБ-500 и УПАБ-1500. На международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019» впервые были представлены УПАБ-500Б и УПАБ-1500Б (бетонобойные). Они оснащены взрывателями, работающими в трех режимах: с подрывом при соприкосновении с поверхностью и с двумя различными задержками подрыва. Управление инерциальное с коррекцией по сигналу ГЛОНАСС. Существенно возросла и дальность планирования – 40 километров у УПАБ-500Б и 50 километров у УПАБ-1500Б. Точность – около 10 метров.

Генеральный директор ГНПП «Регион» Игорь Крылов заявил на МАКСе-2019, что обе бомбы уже прошли все испытания и направляются в ВКС. Надо думать, для опытной эксплуатации.

Можно предположить, что в обозримом будущем в этом семействе появятся новые УПАБ, в которых будет расширена номенклатура БЧ. Но и в этом случае семейство получится с существенным ограничением использования: если УПАБ не оснастить ГСН, то ими можно будет атаковать только неподвижные цели.

Противотанковая «Дрель» и модульный «Гром»

Так почему же «любимицей» американского издания стала бомба «Дрель»? Ее официальное название – планирующая бомбовая кассета ПБК-500У «Дрель» с самоприцеливающимися боевыми элементами СПБЭ-К. Она создана в НПО «Базальт», входящем в госкорпорацию «Ростех».

Ее разработка, начавшаяся в 90-е годы, сильно затянулась из-за сложностей, возникших с реализацией требований ТЗ в части точностных характеристик. Бомбу должны были принять на вооружение еще два года назад, но решили провести дополнительные испытания в реальных боевых условиях. То есть в Сирии. В настоящий момент, как утверждают разработчики, претензий у военных к «Дрели» нет. И она будет внедряться в строевые части ВВС в следующем году.

Вес бомбы – 540 килограммов. Длина – 3100 миллиметров, максимальный диаметр – 450 миллиметров. Бомба содержит 15 боевых элементов, предназначенных для уничтожения бронетехники, укрепленных инженерных сооружений, РЛС комплексов ПВО и пунктов управления. Рабочая высота бомбометания находится в интервале от 100 до 14 тысяч метров на скорости от 700 до 1100 километров в час. При создании корпуса бомбы использованы стелс-технологии, в связи с чем ее обнаружение при помощи РЛС крайне затруднительно.

В момент сброса бомбы она начинает планировать с помощью выдвижных крыльев. Коррекцию полета осуществляют аэродинамические рули. В память «Дрели» заложены координаты цели, полет к ней выполняется под управлением спутникового сигнала ГЛОНАСС. Максимальная дальность полета, зависящая от скорости самолета и высоты бомбометания, достигает 30 километров. Этого достаточно для того, чтобы самолет-носитель не углублялся в зону действия войсковых ЗРК малой дальности, которые на расстоянии 15 километров не представляют опасности.

Оказавшись в конечной точке запланированного маршрута, «Дрель» на высоте 200 метров отстреливает 15 боевых элементов, каждый из которых оснащен инфракрасной или радиолокационной ГСН.

Наиболее эффективно «Дрель» работает против бронетехники. Боевые элементы распределяют цели и каждый из них под управлением ГСН устремляется к своему танку или БТР. При этом танки атакуются в верхнюю проекцию, которая наименее защищена. Таким образом «Дрель» компенсирует отсутствие в Российской армии противотанковых комплексов третьего поколения, каковым является американский «Джавелин». Но решается задача поражения танка сверху, можно сказать, бесплатно. Пентагон покупает каждую ракету для этого ПТРК за 100 тысяч долларов. При этом дальность стрельбы у «Джавелина» – всего пять километров. «Дрель», как было сказано выше, обходится в 15 тысяч, имеет дальность 30 километров и способна в идеале поразить 15 бронированных целей. Но реально эта цифра, как показывает статистика испытаний, 8–10.

У «Дрели» есть и еще одно достоинство – каждый боевой элемент оснащен аппаратурой распознавания «свой-чужой». Следовательно, кассету можно сбрасывать прямо в центр танкового сражения и она не причинит вреда своей бронетехнике.

Необходимо сказать, что «Дрель» не нарушает Конвенцию о кассетных боеприпасах, которая позволяет их использование, если каждый суббоеприпас весит больше 20 килограммов. Боевые элементы «Дрели» тяжелее.

В США используется 500-фунтовый кассетный боеприпас «широкого профиля» AGM-154. Есть чисто бомбовые модификации, способные планировать на 22–110 километров. Есть с твердотопливным двигателем, улетающие на 500 километров. Количество боевых элементов варьируется от 6 до 146, что нарушает требования конвенции. Однако США ее не подписали, как не подписали и массу других международных документов, соблюдения которых они требуют от других стран.

Американские боевые элементы работают примерно так же, как и российские, однако у них отсутствует аппаратура распознавания «свой – чужой».

Перспективная разработка КТРВ концептуально похожа на «бомборакету» AGM-154. Это модульное семейство боеприпасов, которое называется управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) «Гром». Представляет собой этакий «набор конструктора», из модулей которого создаются боеприпасы с нужными свойствами и характеристиками. В настоящий момент созданы два боеприпаса, имеющие одни и те же габариты: длина – 4200 миллиметров, наибольший диаметр – 310 миллиметров.

Все они используют одну и ту же систему наведения – инерциальную с коррекцией по сигналу ГЛОНАСС/GPS. Одинаковые рули. Боевая часть разная, но она набирается из трех разных модулей в различных сочетаниях.

1. Ракета 9-А-7759 (с двигателем) имеет дальность полета 120 километров. Осколочно-фугасная БЧ весит 315 килограммов.

2. Бомба 9-А1-7759: дальность полета – 65 километров, осколочно-фугасная БЧ – 480 килограммов.

3. Бомба 9-А2-7759: дальность полета – 65 километров, объемно-детонирующая БЧ – 370 килограммов.

В связи с отсутствием у этих боеприпасов ГСН они могут использоваться для ударов лишь по неподвижным наземным целям.

В заключение необходимо сказать, что в высказываниях руководства КТРВ о «Громе» звучали исключительно оптимистические ноты. Опытно-конструкторские испытания завершены, готовимся к государственным, а там рукой подать и до разворачивания серийного производства. Однако в настоящий момент оживление наблюдается лишь среди экспертных вариантов перспективных планирующих боеприпасов, имеющих литеру Э. Их рекламируют, производят, продают иностранным заказчикам. Но что-то перепадает и ВВС России.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (860) за 8 декабря 2020 года