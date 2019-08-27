Поставка ВВС Словакии вертолетов UH-60M "Блэк Хок" будет завершена в этом году

ЦАМТО, 26 августа. Военно-воздушные силы Словакии готовятся к принятию третьей пары многоцелевых транспортных вертолетов UH-60M "Блэк Хок".

По информации Scramble Magazine, в настоящее время два новых вертолета (с.н. 7448 и 7449) находятся в Бремерхафене (Германия) перед перелетом в Словакию. Вылет на авиабазу "Слиач" должен состояться сегодня, 26 августа. Затем машины совершат перелет на свою "домашнюю" базу "Прешов", где они войдут в состав 1-го авиакрыла им. генерал-полковника Яна Амбруша.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Словакии в начале 2015 года приступили к оценке возможности покупки вертолетов UH-60 для замены российских Ми-17. В феврале 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Словакии 9 вертолетов UH-60M, а также связанных с контрактом оборудования и услуг общей стоимостью до 450 млн. долл.

Министерство обороны Словакии 29 апреля 2015 года подтвердило, что закупит 9 вертолетов UH-60 "Блэк Хок" компании Sikorsky в рамках программы "Иностранные военные продажи". Согласованная стоимость поставки составила 261 млн. долл. Контракт предусматривает продажу вертолетов, а также начальную логистическую поддержку, включая поставку наземного вспомогательного оборудования, запасных частей и расходных материалов, подготовку экипажей и технического персонала. Начальный пакет включает передачу запасных частей для 9 вертолетов в расчете на 2 года, инструмента, контрольно-измерительного оборудования, мобильных рабочих станций для специалистов по обслуживанию. Как заявлено, вертолеты будут использоваться для обучения, поддержки операций Сухопутных войск и ССО, урегулирования кризисов, ликвидации последствий стихийных бедствий.

Первая пара вертолетов (с.н. 7639 и 7640) прибыла в Словакию в конце июня 2017 года и была официально принята на вооружение 3 августа 2017 года, вторая пара (с.н. 7641 и 7642) – 12 июля 2018 года. Оставшиеся три машины должны быть переданы до конца этого года.

Все машины оборудуются системой быстрой высадки по тросам, внутренним вспомогательным топливным баком и спасательным подъемником.