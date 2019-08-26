Новый шеф Пентагона рассказал о главных угрозах Америке

Вот уже несколько лет из самых разных инстанций Вашингтона продолжают нескончаемым потоком литься обвинения во адрес Москвы и Пекина. В целом они звучат, хотя мало правдоподобно, но достаточно корректно.

21 августа, совсем недавно занявший главное кресло военного ведомства США, министр обороны Марк Эспер дал интервью американскому телеканалу Fox News. Речь шла, в основном, о Пекине и Москве, которых радикально настроенная часть американского истеблишмента считает основными противниками, представляющими угрозу декларируемому мировому лидерству, интересам, благосостоянию, а, главное, безопасности заокеанского поборника мира и демократии на земле.

На вопрос, кто сегодня из двух стран более опасен для Соединённых Штатов, министр ответил: "Я думаю, в долгосрочной перспективе Китай представляет большую проблему, учитывая его экономическое могущество, политический вес и амбиции. Они изучали нас со времён первой войны в Персидском заливе, в которой я участвовал. Они изучали нас и узнавали, как мы дислоцируем войска, нашу доктрину".

Согласился он и с неоднократно высказывавшимися с разных трибун претензиями к Китаю по поводу кражи американских технологий. "Они крадут электронную собственность на протяжении многих лет", - сказал Эспер и отметил, что остановить этот процесс не представляется возможным, поскольку "речь идёт об организованной и контролируемой государством инициативе".

По вопросу о взрыве российской ракеты на военном полигоне под Северодвинском, о котором в западной прессе высказывались предположения, что погибшие там ученые работали над созданием ядерной двигательной установки для одного из наиболее секретных военных проектов, возможно, крылатой ракеты с атомным двигателем "Буревестник", военный министр заявил следующее: "Очевидно, что они пытаются расширить свой арсенал стратегического ядерного оружия, чтобы совладать с США. И люди говорят о новом договоре по сокращению стратегического оружия. На что мы отвечаем: если мы собираемся продлевать СНВ-III, то нам необходимо убедиться, что это соглашение все новые виды оружия, которые стремится создать Россия. Сейчас у России, вероятно, есть крылатые ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Европу. И это плохо".

О испытаниях крылатой ракеты, проведенных в середине августа, Эспер сказал, что Пентагон просто хочет убедиться в наличии у ВС США необходимых возможностей, чтобы "сдерживать плохое поведение Китая" и что они могут "нанести удар с помощью собственного оружия средней дальности". Он сообщил и о том, что США близки к созданию сверхзвукового оружия, которое может появиться через "пару лет".

Следует отметить, что мнение военного министра полностью совпадает с высказываниями начальника Разведывательного управления МО (РУМО) США генерала Роберта Эшли, который несколько ранее дал сравнительную оценку угроз, исходящих от России и Китая. В конце июля, выступая на ежегодном форуме по безопасности, организованном Институтом Аспена, на вопрос модератора дискуссии, какая из двух держав представляет большую опасность для США, шеф американской военной разведки ответил: "Здесь действует временной фактор, но я бы сказал, что в ближайшей перспективе это всё же Россия". Генерал объяснил свою точку зрения тем, в настоящее в распоряжении Кремля находится "несколько тысяч единиц ядерного оружия" и поэтому он "представляет собой угрозу существованию" США.

Китай, по его мнению, как лидер в сфере экономики опаснее в долгосрочной перспективе. "Китай в долгосрочной перспективе станет лидером в экономике. Судя по действиям Си Цзиньпина, его страна планирует полностью модернизировать свои вооружённые силы к 2035 году, а к середине текущего столетия выйти на один уровень с нами", - заявил Эшли.

А вот конгрессмен Денни Хек, известный резкими высказываниями в адрес руководства России, Китая и Ирана, и написавший книгу под названием "Никаких оправданий: причина американского величия", в которой назвал Россию "геополитическим врагом Америки № 1", 19 августа выступил в Ротари-клуб Olympia. Он заявил, что за время работы в Специализированном комитете по разведке Палаты представителей конгресса США по разведке еще больше убедился в том, что Россия, с точки зрения угрозы, которую она представляет для Соединенных Штатов, является "заправочной станцией с ядерным оружием".

По определению Хека, пятью основными угрозами, которым противостоит разведывательное сообщество Америки, являются Россия, Китай, Иран, Северная Корея и негосударственные субъекты. После характеристик данных Китаю, как антагонисту США, конгрессмен заявил, что "есть также есть Россия — в буквальном смысле, бензоколонка с ядерным оружием". По его словам, Америка и другие страны думает, что Россия - это просто экономический партнер, у которого "вы берете газ", а "на самом деле это очень хорошо вооруженная страна третьего мира, имеющая серьезные недобрые намерения".

Хек назвал оккупацию Крыма, вторжение в Украину и "постоянные кибернетические атаки", которым США подвергаются со стороны России "доказательством авторитаризма и нападок на либеральные демократии".

Он заявил, что конфликт между Россией и Соединенными Штатами является "холодной войной 2" и продолжением той "холодной войны", которую вели Москва и Вашингтон с 1947 по 1991 год. "Я думаю, откровенно говоря, что мы преждевременно объявили о победе, и, как следствие … возникла новая холодная война", - сказал Хек. Парламентарий подчеркнул, что "сначала это была война капитализма против коммунизма". А сегодня она превратилось в войну либеральных демократий, отстаивающих свои ценности, с силами "авторитаризма и клептократии".

Законодатель объявил, что борьба США с международными угрозами идет и сегодня. "Я думаю, важно признать, что мы участвуем в этих битвах сегодня, прямо сейчас, … в киберпространстве. Люди иногда спрашивают меня, думал ли я, что Путин и его люди вернутся на выборах 2020 года. Друзья мои, Путин никогда не уходил", - констатировал Хек.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"