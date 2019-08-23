Войти
23.08.2019
Военное обозрение

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новейшие вооружения РФ

344
0
-1

В Пентагоне заявили о варианте сохранения и развития договора о сокращении наступательных вооружений. Это фактически последний договор с Россией, из которого Соединённые Штаты пока не вышли и срок действия которого истекает в 2021 году. Новый вариант предложил глава американского военного ведомства Марк Эспер.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Эспера, продление договора СНВ-3 возможно в том случае, если в договор включить всё новейшее оружие, созданное Россией. Фактически, речь идёт о включении в договор, по американской версии, комплексов "Авангард", "Буревестник" и др. В этой связи возникает недоумение: разве не в США и либеральной среде РФ недавно заявляли, что у России нет никаких новейших вооружений, а есть лишь презентации и "мультики".

В интервью телеканалу Fox News Эспер ответил и на вопрос о собственных американских оружейных разработках. По словам главы Пентагона, собственное гиперзвуковое оружие у США появится в течение двух лет. На данный момент американские разработчики проводят испытания такого оружия. А в Вашингтоне на этом фоне уже, как известно, успели обвинить Российскую Федерацию в том, что Россия якобы похитила у США гиперзвуковые технологии.

Нужно напомнить, что на днях США провели испытание ракеты средней дальности наземного базирования. Пуск ракеты был осуществлён посредством установки Mk41. Сегодня в связи с этим будет созвано заседание Совета безопасности ООН. Созыв состоится по инициативе России и Китая, которые обвиняют США в том, что эта страна ещё до выхода из ДРСМД начала предпринимать меры по разработке ракет и реализации технологий пуска, запрещённых соответствующим договором от 1987 года.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Mark 41
Авангард РК
Компании
ООН
Проекты
ГЗЛА
РСМД
СНВ-3
Похожие новости
25.02.2019
"Троянский конь": США придумывают, как воевать с Россией
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
05.08.2015
Гиперзвуковые боевые блоки баллистических ракет
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 10:16
  • 19
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 23.08 10:13
  • 1
В России через 10-15 лет могут создать робота с полностью искусственным интеллектом
  • 23.08 09:18
  • 3
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 23.08 09:03
  • 39
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 23.08 07:15
  • 95
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 23.08 03:29
  • 3
Ядерное превосходство: американский "Минитмен" или российский "Тополь"? (Al-Hurra, США)
  • 23.08 03:01
  • 5
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 20:23
  • 4
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 17:59
  • 1
Американский эксперт: новая российская ракета заходит "в тыл флота"
  • 22.08 17:43
  • 53
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 16:03
  • 5
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере