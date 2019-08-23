Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новейшие вооружения РФ

В Пентагоне заявили о варианте сохранения и развития договора о сокращении наступательных вооружений. Это фактически последний договор с Россией, из которого Соединённые Штаты пока не вышли и срок действия которого истекает в 2021 году. Новый вариант предложил глава американского военного ведомства Марк Эспер.

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По словам Эспера, продление договора СНВ-3 возможно в том случае, если в договор включить всё новейшее оружие, созданное Россией. Фактически, речь идёт о включении в договор, по американской версии, комплексов "Авангард", "Буревестник" и др. В этой связи возникает недоумение: разве не в США и либеральной среде РФ недавно заявляли, что у России нет никаких новейших вооружений, а есть лишь презентации и "мультики".

В интервью телеканалу Fox News Эспер ответил и на вопрос о собственных американских оружейных разработках. По словам главы Пентагона, собственное гиперзвуковое оружие у США появится в течение двух лет. На данный момент американские разработчики проводят испытания такого оружия. А в Вашингтоне на этом фоне уже, как известно, успели обвинить Российскую Федерацию в том, что Россия якобы похитила у США гиперзвуковые технологии.

Нужно напомнить, что на днях США провели испытание ракеты средней дальности наземного базирования. Пуск ракеты был осуществлён посредством установки Mk41. Сегодня в связи с этим будет созвано заседание Совета безопасности ООН. Созыв состоится по инициативе России и Китая, которые обвиняют США в том, что эта страна ещё до выхода из ДРСМД начала предпринимать меры по разработке ракет и реализации технологий пуска, запрещённых соответствующим договором от 1987 года.