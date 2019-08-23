Пхеньян не заинтересован в диалоге из-за продолжающихся военных угроз со стороны Южной Кореи и США - МИД КНДР

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время учений Корейской народной армии. Фотография опубликована 13 апреля 2017 года.

Вашингтон. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Северная Корея заявила в четверг, что не заинтересована в диалоге, пока Южная Корея и Соединенные Штаты продолжают военные угрозы против нее.

"Эскалация враждебных военных действий со стороны Соединенных Штатов и южнокорейских властей снижает динамику диалога по построению прочного и долговечного мира на Корейском полуострове, и это вынуждает нас обратить более пристальное внимание на укрепление физического сдерживания", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД КНДР, которое публикует ЦТАК.

Одним из таких военных действий, угрожающих, по мнению Пхеньяна, миру на Корейском полуострове, является получение Сеулом еще нескольких истребителей-невидимок F-35A из США вскоре после окончания совместных военных учений.

Согласно заявлению, "этот акт постоянного внедрения новейшего смертоносного оборудования является серьезной провокацией, которая открыто отрицает совместные заявления и военное соглашение между Севером и Югом Кореи, и служит лишь для того, чтобы вновь наглядно показать лицемерие и двуличие южнокорейских властей".

Отмечается, что КНДР неоднократно подчеркивали, что "совместные военные учения и наращивание вооруженных сил в Южной Корее являются опасными актами, наносящими ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове".

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - заключил пресс-секретарь МИД Северной Кореи.

Заявление появилось на следующий день после того, как в Южную Корею прибыли еще два истребителя F-35A, в результате чего общее число истребителей-невидимок в ВВС страны достигло шести.

В тот же день спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон готов возобновить переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном, как только услышит о готовности северокорейских коллег.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.