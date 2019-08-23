Правительство США официально одобрило поставку Тайваню 66 истребителей F-16V

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 20 августа 2019 года года направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже Тайваню по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 66 истребителей Lockheed Martin F-16C/D (F-16V) Block 70 Viper новой постройки. Управляемое авиационное вооружение в поставку не входит. Общая стоимость предполагаемой поставки 8 млрд долл. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Официальным получателем вооружения в уведомлении указан Офис экономического и культурного представительства Тайбэя (Taipei Economic and Cultural Representative Office - TECRO) в Вашингтоне, выполняющий функции официального представительства Китайской Республики в США.

Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) 2018 год (с) Chiang Kuan-lun / Liberty Time (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

Со стороны bmpd напомним, что Тайвань уже длительное время добивался приобретения в США от 66 до 72 истребителей F-16 современных модификаций. Ранее администрация президента США Обамы по политическим причинам отказалась от продажи Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 50/52. В 2018 году Тайвань запросил у администрации Трампа уже 66 истребителей последней модификации F-16V Block 70 (и плюс шесть таких дополнительных машин для замены эксплуатационных потерь тайваньского парка истребителей F-16 в последние годы) - в результате, добившись теперь одобрения на поставку 66 F-16V.

До того Тайвань получил 150 истребителей F-16A/B Block 20 (120 F-16A и 30 F-16B) в рамках программы Peace Fenghuang по соглашению 1992 года по линии американской программы FMS в 1997-2001 годах. В настоящее время министерство национальной обороны Китайской Республики (Тайваня) по контракту 2016 года стоимостью 3,8 млрд долл США с корпорацией Lockheed Martin осуществляет программу модернизации 142 наличных истребителей F-16A/B Block 20 ВВС Тайваня до уровня F-16V, с осуществлением работ в 2017-2022 годах на мощностях тайваньской авиастроительной корпорации Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) (американский шифр программы Phoenix Rising). Тайвань стал первым заказчиком модификации F-16V, рекламируемой как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16 и оснащаемой новыми бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР. Общая стоимость программы модернизации Phoenix Rising оценивается более чем в 5 млрд долл США.

Первые четыре истребителя F-16A/B ВВС Тайваня поступили на предприятие AIDC в Тайчжуне в январе 2017 года, первый закончивший модернизацию до уровня F-16V тайваньский истребитель F-16A (бортовой номер "6626") начал летные испытания в августе 2018 года, а 19 октября 2018 года был формально передан ВВС Тайваня.

Планируемые теперь к закупке 66 дополнительных истребителей F-16V новой постройки должны заменить в составе ВВС Тайваня 56 истребителей Dassault Mirage 2000-5 французской постройки, полученные в 1990-е годы и эксплуатация которых сталкивается со значительными трудностями из-за нехватки запчастей. Согласно местным источникам, Тайвань хочет продать свои истребители Mirage 2000-5 "третьей стране".

Тайваньская сторона надеется включить в пакет приобретения 66 новых F-16V также соглашение с США о совместном производстве и материально-технической поддержке (Сo-production and performance-based logistics - PBL) c целью обеспечения локализации производства ряда компонентов и запчастей данных самолетов и достижения высокой степени технической поддержки истребителей в эксплуатации силами тайваньской промышленности.

В целом предполагаемое соглашение на приобретение Тайванем 66 истребителей F-16V станет самым крупным контрактом на поставку истребителей этой модификации нового производства. К настоящему времени F-16V новой постройки заказали также Бахрейн (16 самолетов), Словакия (14 самолетов) и Болгария (соглашение на восемь самолетов было подписано 11 июля 2019 года). Серийное производство F-16V будет начато в 2022 году на предприятии Lockheed Martin в Гринвилл (штат Южная Каролина), куда американская корпорация переносит производство F-16 с завода в Форт-Уорт (штат Техас).

Кроме того, к настоящему времени, помимо Тайваня, также Греция и Бахрейн заключили соглашения на модернизацию в вариант F-16 своих наличных истребителей (84 F-16C/D Block 52+ и Block 52+ Advanced ВВС Греции, с завершением работ к 2027 году, и 19 F-16C/D Block 40 ВВС Бахрейна). В марте 2019 года были обнародованы уведомления DSCA о возможной продаже Марокко по линии FMS 25 истребителей Lоckheed Martin F-16C/D (F-16V) Block 72 новой постройки и о планируемой модернизации в вариант F-16V имеющихся в составе ВВС Марокко 23 истребителей Lоckheed Martin F-16C/D Block 52+.

Корпорация Lockheed Martin продвигает модификацию F-16V на рынке с 2012 года, рекламируя ее как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16. Летные испытания прототипа-демонстратора F-16V с РЛС AN/APG-83 SABR с АФАР были начаты в октябре 2015 года.

Также напомним, что уведомление о потенциальной продаже Тайваню 66 истребителей F-16V стало вторым за короткий период американским уведомлением о предполагаемой продаже Тайваню значительных партий вооружения. Ранее 8 июля DSCA направило Конгрессу США уведомления о возможной предстоящей продаже Тайваню по линии FMS 108 основных танков М1А2T Abrams, а также 250 переносных зенитных управляемых ракет FIM-92F Stinger Block I, на общую сумму 2,223 млрд долл.

Следует напомнить, что уведомления DSCA не являются контрактными соглашениями на поставку, а лишь запросами правительства США к Конгрессу США относительно получения санкции или возможного запрета на заключение такого соглашения. Само соглашение на поставку может быть в итоге или вовсе не заключено, или заключено в другой конфигурации.