Планируемая поставка Тайваню 108 танков М1А2T Abrams

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 8 июля 2019 года года направило Конгрессу США уведомления о возможной предстоящей продаже Тайваню по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 108 основных танков М1А2T Abrams, а также 250 переносных зенитных управляемых ракет FIM-92F Stinger Block I. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Официальным получателем указанного вооружения и оборудования в уведомлениях указан Офис экономического и культурного представительства Тайбэя (Taipei Economic and Cultural Representative Office - TECRO) в Вашингтоне, выполняющий функции официального представительства Китайской Республики в США.

Предполагаемая стоимость поставки Тайваню 108 танков М1А2T Abrams составит 2 млрд долл. В поставку войдут также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, 16 тяжелых танковых транспортеров М1070А1 НЕТ с полуприцепами М1000, большое количество боевых и практических выстрелов для 120-мм танковых пушек, а также различное оборудование, имущество, запасные части.

Видимо, танки М1А2Т, как и в случае с другими экспортными поставками танков Abrams в последние годы, будут переоборудоваться для Тайваня из танков М1А1 с хранения из наличия вооруженных сил США. Генеральным подрядчиком выступит корпорация General Dynamics. Конкретные спецификации "тайваньской" модификации М1А2Т неизвестны, но, судя по уведомлению, они получит "экспортный" вариант броневой защиты (export armor); тепловизионный прибор наблюдения командира CITV (Commander's Independent Thermal Viewer); тепловизионный прибор механика-водителя AN/VAS-5B DVE-A (Driver Vision Enhancer), усовершенствованную систему управления огнем (так называемая "Hunter/Killer technology"), и пулеметные дистанционно управляемые боевые модули СROWS-LP (Common Remotely Operated Weapon Station-Low Profile).

Стоимость поставки 250 переносных зенитных управляемых ракет FIM-92F Stinger Block I вместе с тренажерами и оборудованием составит 223,56 млн долл. Генеральным подрядчиком выступит корпорация Raytheon. Тайвань уже является эксплуатантом переносных ЗРК Stinger с ракетами более раниих модификаций, а также имеет самоходные зенитные ракетные комплексы ближнего действия Boeing Avenger, использующие ракеты Stinger.

Тайвань уже около 20 лет добивался поставки ему танков Abrams.