Планируемая продажа Марокко американских истребителей F-16V

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 25 марта 2019 года cообщило, что 22 марта направило Конгрессу США два уведомления ( здесь и здесь ) о возможной продаже Марокко по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 25 истребителей Lоckheed Martin F-16C/D (F-16V) Block 72 Viper новой постройки и о планируемой модернизации в вариант F-16V имеющихся в составе ВВС Марокко 23 истребителей Lоckheed Martin F-16C/D Block 52+ .

Истребители Lоckheed Martin F-16C Block 52+ ВВС Марокко (с) мароканское телевидение

Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки Марокко 25 новых истребителей F-16V Block 72 составит 3,787 млрд долл, а модернизации 23 истребителей F-16C/D Block 52+ - еще 985,2 млн долл. В стоимость войдут поставки оборудования, вооружения, запасных частей, обучение личного состава и техническая поддержка. Генеральным подрядчиком по поставке и модернизации самолетов выступит корпорация Lоckheed Martin.

Самолеты F-16 V Block 72 новой постройки для Марокко буду оснащены двигателями Pratt & Whitney F100-229. И новые, и модернизируемые марокканские истребители должны быть оснащены РЛС бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР (предполагается поставка суммарно 52 комплектов), нашлемными системами целеуказания Joint Helmet Mounted Cueing System II, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems и AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suites; системами постановки пассивных помех AN/ALE-47, новой БЦВМ Modular Mission Computers (MMC), аппаратурой передачи данных Link 16 Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS), инерциально-спутниковой навигационной системой LN260 Embedded Global Navigation Systems (EGI)/Inertial Navigation Systems (INS), системой индикации Improved Programmable Display Generators (iPDG) и аппаратурой госопознавания APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF).

Из вооружения в поставку должны войти 40 управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Raytheon AIM-120C-7 AMRAAM, десять комплектов управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II, 50 комплектов управляемых бомб GBU-49 Enhanced Paveway II и 60 комплектов управляемых бомб 60) GBU-39/B Small Diameter Bombs (SDB I). Кроме того, в поставку войдут 52 подвесных контейнера целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper и 12 подвесных разведывательных контейнеров DB-110.

Cо стороны bmpd напомним, что Марокко получило 24 истребителя Lоckheed Martin F-16C/D Block 52+ (16 одноместных F-16C и восемь двухместных F-16D) по линии FMS в 2010-2011 годах по соглашению стоимостью 2,4 млрд долл. Один марокканский F-16C был потерян в мае 2015 года в ходе операций в составе просаудовской коалиции в Йемене.

Следует напомнить, что уведомления DSCA не являются контрактными соглашениями на поставку, а лишь запросами к Конгрессу США относительно получения санкции или возможного запрета на заключение такого соглашения. Само соглашение на поставку может быть в итоге или вовсе не заключено, или заключено в другой конфигурации.

Если соглашения на поставку F-16V Марокко будут заключены, то Марокко, видимо, станет пятым заказчиком данной модификации. Помимо Бахрейна и Словакии, заказавших самолеты F-16V новой постройки (16 и 14 машин, соответственно, с началом поставок в 2022 году), к настоящему времени Тайвань,Греция и Бахрейн заключили также соглашения на модернизацию в вариант F-16 своих наличных истребителей (142 F-16A/B Block 20 ВВС Тайваня, с проведением работ в 2017-2022 годах, 84 F-16C/D Block 52+ и Block 52+ Advanced ВВС Греции, с завершением работ к 2027 году, и 19 F-16C/D Block 40 ВВС Бахрейна). Первый модернизированный до уровня F-16V самолет был передан ВВС Тайваня в ноябре 2018 года.

В настоящее время Тайвань направил также запрос США на приобретение 66 самолетов F-16V новой постройки.