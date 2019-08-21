Отряд кораблей и судов СФ прибыл в Североморск после выполнения поставленных задач в дальней океанской зоне

ЦАМТО, 20 августа. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" прибыл 19 августа в Североморск после выполнения поставленных задач в дальней океанской зоне.

Помимо кругосветного плавания, фрегат вместе с многофункциональным судном тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательным буксиром "Николай Чикер" приняли участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде и в межфлотском учении "Океанский щит-2019".

Североморцы провели вдали от пункта постоянного базирования 175 суток. Их дальний поход начался 26 февраля. За это время корабли прошли свыше 40 тыс. морских миль, совершили заходы в порты семи стран: Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы, Тринидада и Тобаго, Кабо-Верде. Фрегат "Адмирал Горшков" принял участие в праздновании 70-летия Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая в Циндао, представляя на празднике ВМФ России. Отряд побывал в четырех океанах, дважды пересек экватор, прошел Суэцким и Панамским каналами.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, поздравляя экипажи кораблей и судов с прибытием в родную базу, кругосветное плавание стало отличной морской практикой и жизненной школой для североморцев, а также хорошей проверкой для новой российской морской техники: фрегат "Адмирал Горшков" и транспорт "Эльбрус" впервые приняли участие в столь дальнем походе, сообщает пресс-служба Северного флота.