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21.08.2019
Российская газета

На Камчатке боевые пловцы отбили "захваченное" судно

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО

На Камчатке бойцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели тренировку. Во время нее они отработали освобождение судна, захваченного террористами.

К учениям привлекали большой гидрографический и противодиверсионный катера, а также быстроходные лодки.

- На практике совершенствовались элементы взаимодействия боевых групп, которые на ходу высадились с быстроходных лодок на захваченное судно. Действия военнослужащих отряда ПДСС условным огнем из крупнокалиберного пулемета поддержал экипаж противодиверсионного катера "Грачонок", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский,

Кроме того, "террористов" у захваченного судна отвлекала еще одна скоростная лодка со снайперами на борту.

В итоге злоумышленники были "нейтрализованы", а экипаж освобожден. В тренировке принимали участие около 50 военнослужащих и гражданский персонал отряда судов.


Юлия Гарднер

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