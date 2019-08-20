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20.08.2019
Интерфакс-АВН

Танковые подразделения ДНР под Иловайском были сформированы из трофейной украинской техники, заявляют в Донецке

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ДНР
ДНР.
Источник изображения: Gleb Garanich/Reuters

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - В Донецке отрицают участие российских танков в сражении под Иловайском в 2014 году.

Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил "Интерфаксу" в понедельник, что в боях под Иловайском участвовали танковые подразделения республики, сформированные на основе трофейной украинской техники. Российские танки там не применялись.

"Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс. Трофейная техника применялась", - сказал Басурин.

Он не отрицает возможного участия в сражении танков Т-72. Однако, по его словам, такая техника находится на вооружении украинской армии.

"На вооружении украинской армии находились различные виды танковой техники, включая Т-72 и Т-80. На территории Донецкой области было несколько складов с такой техникой, например под Артемовском. И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль", - сказал Басурин.

Газета The Guardian в понедельник сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-80
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