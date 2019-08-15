Оборонные расходы Германии к 2024 году могут достичь 1,5% от ВВП - Меркель

Берлин. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подтвердила приверженность ФРГ оборонным целям НАТО, согласно которым расходы страны-участницы альянса на оборону должны составлять 2% ВВП.

"Германия взяла на себя обязательства увеличить выплаты до 2% . Мы это делаем - только в 2019 у нас увеличение бюджета на 12%. Бюджетное планирование на 2020 год также предполагает существенное повышение. Мы решили к 2024 достичь 1,5%", - сказала Меркель журналистам в среду в Берлине.

По ее словам, "тот, кто следит за ситуацией в Германии, видит", что страна "серьезно улучшит ситуацию в бундесвере".