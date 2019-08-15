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15.08.2019
ТАСС

Капитан сборной Китая выиграл этап конкурса Армейских международных игр под Воронежем

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Автомобили УАЗ-Хантер и УАЗ-Патриот. Архивное фото
Автомобили УАЗ-Хантер и УАЗ-Патриот. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В индивидуальных зачетах мужская сборная России также лидирует, сообщили в пресс-службе Западного военного округа

ВОРОНЕЖ, 14 августа. /ТАСС/. Капитан сборной Китая продемонстрировал лучший результат среди участников "Гонки капитанов" на конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" Армейских международных игр, который с 14 по 15 августа проходят в Воронежской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"В ходе проведения заездов участников конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2019) "Мастера автобронетанковой техники" судейская бригада зафиксировала лучший результат капитана сборной Китая на этапе соревнований "Гонка капитанов". Во всех остальных индивидуальных зачетах мужская сборная России идет на первом месте", - сказали в пресс-службе.

"Гонка капитанов" проходила по всему маршруту и трассам полигона на общей площади в 10 тыс. га, протяженность маршрута - свыше 6 км. Водители автомобилей УАЗ "Патриот" преодолели земляные серпантины, имитирующие болотистую местность грязевые участки, специально созданный участок из восьми искусственных препятствий, а также скоростные участки по бетонным трассам.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Китай
Россия
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