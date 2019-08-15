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15.08.2019
Интерфакс-АВН

Соглашение о контроле над вооружениями должно отвечать требованиям времени - посол США в РФ

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Посол США в России Джон Хантсман на конференции Американской торговой палаты в России. 21 сентября 2018
Посол США в России Джон Хантсман на конференции Американской торговой палаты в России. 21 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Возможно как продление СНВ, так и заключение нового договора

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне заинтересованы в договоре о контроле над вооружениями с Москвой, который бы отвечал интересам страны и требованиям времени, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Кто-то считает, что СНВ надо продлить. Кто-то высказывается в пользу создания чего-то нового. Я не знаю, как именно это будет решено. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мой президент, президент Соединенных Штатов, очень поддерживает соглашение о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, которое продвигает наши интересы и отвечает требованиям времени", - сказал Хантсман в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Важно отметить, что у меня и моих американских коллег были очень хорошие переговоры с самыми разными людьми начиная с президента Путина, и мне представляется, что все они очень заинтересованы в этом соглашении", - добавил он.

Посол отметил, что, когда заключался договор СНВ-3, не было необходимости учитывать такую сферу, как киберпространство.

"А в современном мире при помощи кибервторжения можно нанести удар по центру управления стратегическими силами. Этого предусмотрено не было. И гиперзвукового оружия не существовало. И подводных носителей ядерного оружия не было, и торпед с ядерным зарядом. Не было и стремительного прогресса Китая в области создания собственного стратегического вооружения, - десять лет назад, когда соглашение подписывали, это никого не беспокоило, об этом даже не думали", - подчеркнул он.

Между тем в настоящее время эти вопросы являются важными аспектами стратегической стабильности и контроля над вооружениями, добавил посол. "И это не говоря уже о тех комплексах, которые вообще не были включены в предмет договора, как, например, тактическое ядерное оружие, и, возможно, неядерное оружие, включение которого тоже имеет смысл рассмотреть", - сказал Хантсман.

По его словам, нерешенных вопросов по этой теме остается еще множество, и обе стороны понимают, что требуется доработка соглашений.

"Будут еще обсуждения, будет консенсус и разногласия по поводу того, какой именно инструмент выбрать: продлевать ли договор об СНВ или принимать что-то принципиально новое. Достаточно сказать, что мы сейчас больше об этом говорим. Не так давно я вместе с госсекретарем Помпео был в Сочи на встрече с президентом Путиным и некоторыми из его старших советников, на которой мы обсуждали план дальнейших действий; сейчас мы расширяем наш стратегический диалог, так что я думаю, эта тема станет центральным компонентом наших переговоров в будущем", - сказал посол.

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Страны
Китай
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США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Кибербезопасность
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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