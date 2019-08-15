Москва ожидает информации от Вашингтона о ходе переговоров с талибами - газета

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Москва рассчитывает, что в ближайшее время Вашингтон сообщит ей об итогах переговоров с катарским отделением движения "Талибан" (движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) и о деталях соглашения, которое стороны достигли на днях в Дохе, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

"Пока итогового ничего нет, продолжаются обсуждения, когда дойдут до итогов, рассчитываем, что американцы с нами поделятся", - приводит издание слова Кабулова.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ по Афганистану подтвердил, что Россию ждут на церемонии подписания будущего соглашения.

"Это обговаривалось, это было одним из условий руководства талибов - они хотели бы, чтобы Россия и Китай выступили гарантами будущих соглашений с американцами", - подчеркнул Кабулов.

Газета напоминает, что, по данным западных и афганских СМИ, переговоры спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада и катарского крыла движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) вышли на финишную прямую. Кроме того, сами участники процесса уверенно заявляли: соглашение между ними может быть подписано в середине августа, уточняется в публикации.

При этом, по информации одного из источников издания в Кабуле, знакомого с ходом переговоров, на этой неделе согласованный сторонами предварительный документ был даже передан в администрацию президента Афганистана.

Судя по утечкам в прессе, спустя восемь месяцев после старта диалога американцев с представителями движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) стороны в общих чертах согласовали вывод из Афганистана войск США, а вот остальные пункты вызывают больше вопросов, чем ответов, отмечает газета.