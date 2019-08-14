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14.08.2019
bmpd.livejournal.com

Министр обороны Сергей Шойгу посетил сборочный цех корпорации "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле

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Оригинал взят у altyn73 в Тагил рулит!

редкий птиц - БРЭМ Т-16

В Нижний Тагил сегодня прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Глава военного ведомства решил лично осмотреть завод, на котором выполняется гособоронзаказ по производству, в том числе, и новейших танков Т-14 "Армата".

В сборочном цехе вовсю кипит работа. Специалисты спешат выполнить гособоронзаказ по глубокой модернизации танков Т-72 и другой бронетехники. На этом участке монтажники меняют всю электрическую начинку боевой машины. "Здесь до 5 километров проводов. Операции все очень важные, сложнее, чем у хирурга даже. Каждая операция сдаётся контролёру отдельно. По операциям, по паспорту", - рассказывает слесарь-электомонтажник сборочного цеха Илья Селиванов.

Ход выполнения гособоронзаказа проверяет лично министр обороны Сергей Шойгу. В этом же цехе собирают и различные модификации танков Т-90С, которые стоят на вооружении не только России, но и других стран. И, кстати, не только их.

"130 цех УВЗ является единственным танковым конвейером в стране. Именно здесь сегодня собирают самый современный танк Т-14 известный всему миру под названием "Армата"".

Работа, понятно, очень ответственная. Поэтому здесь трудятся специалисты только высочайшего класса с одним или даже несколькими высшими образованиями. Сборка танков для них предмет особой гордости. "Конечно, есть гордость. Очень большая гордость. У меня дочка и сын, они говорят: папа, папа, это ты собирал? Я говорю, да, есть такое", - рассказывает слесарь-электромонтёр сборочного цеха Дмитрий Фролов.

Сергея Шойгу ознакомили со сроками и процессом сборки боевых машин, а также представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса. Увиденным глава минобороны остался доволен. Так что новыми заказами завод будет обеспечен ещё как минимум на несколько лет.

Это что за буква П на некоторых башенных деталях? Есть такая страна. Называется Паки..Паки ... иже херувимы. Забыл. Условно назовём её Панамой.

По сведениям bmpd, вопрос о возможной поставке Пакистану танков Т-90С в настояшее время не обсуждается.

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