Воронежский авиазавод назвал сроки презентации опытного образца Ил-96-400М

Воронежское авиастроительное объединение планирует завершить строительство опытного образца широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-96-400М в 2019 году. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет предприятия.

"В 2019 году общество планирует закончить постройку опытного образца самолета Ил-96-400М", — указано в сообщении.

Также в документе говорится, что завод намерен продолжить работу по ремонту, модернизации и обслуживанию самолетов Ил-96-300.

20 марта авиационный комплекс им. Ильюшина показал облик пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика. Представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел. Помимо них возможен чартерный вариант в одноклассном исполнении на 402 места.

Особенностями салона являются комфортное расположение пассажиров согласно всем международным требованиям и современные решения в интерьере. В эконом- и бизнес-классах появятся новые кресла, детские люльки и места для пассажиров с ограниченными возможностями.