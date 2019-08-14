ВС Дании намерены приобрести новую наземную систему ПВО

ЦАМТО, 13 августа. Управление оборонных закупок и МТО (DALO) МО Дании планирует провести тендер на закупку наземной системы ПВО GBAD (Ground Based Air Defence), а также оказание сопутствующих услуг поддержки, включая поставку запчастей.

Предварительно DALO опубликует запрос об информации, целью которого станет оценка вариантов оптимального проведения тендера как для DALO, так и для поставщиков в соответствии с правилами ЕС.

Как отмечается, соглашение о поддержке будет представлять собой рамочный договор, включающий поставку запасных частей и техническое обслуживание, к примеру, для внесения модификаций, модернизации, разработки и интеграции с другими платформами.

Под наземной системой противовоздушной обороны понимается комплексная система защиты подразделений Сухопутных войск от воздушных угроз. Она будет представлять совокупность зенитных ракетных и/или зенитных артиллерийских комплексов, включая средства обнаружения, поражения и системы боевого управления. Предполагается, что в состав системы войдут 6 основных компонентов:

(а) РЛС малой/средней дальности для обнаружения целей, в т.ч. работающие в режиме вторичной РЛС;

(b) электронно-оптические/ИК средства сопровождения цели;

(c) наземные пусковые установки ракет AIM-120B AMRAAM;

(d) система CROWS для ЗУР "Стингер";

(e) система боевого управления и контроля C2 / центр управления огнем, включая все необходимые сети и межсетевые соединения, программное обеспечение и интерфейс для обеспечения полной функциональности системы;

(f) вспомогательные и логистические транспортные средства и оборудование.

Ожидается, что программное обеспечение C2 будет поддерживать средства обнаружения и поражения различных типов. Полная система должна включать стандартный интерфейс и протоколы для внешнего подключения.

Система ПВО будет размещаться на шасси машин "Игл-5" и Scania, либо аналогичных транспортных средствах.

Требуется, чтобы в системе ПВО применялись имеющиеся на данный момент ракеты AMRAAM и "Стингер".

Планируется, что одна полнофункциональная система ПВО будет поставлена в течение 2022-2023 гг. При этом DALO рассматривает возможность дальнейшего развития системы после 2023 года. То есть для ВС Дании после 2023 года планируется приобрести дополнительные системы или ее компоненты.

Ожидается, что система ПВО будет интегрирована в сеть и сможет обмениваться данными со всеми действующими подразделениями, а также с внешними источниками.