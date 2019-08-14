Ракеты средней и меньшей дальновидности

Вашингтон экономит на стратегических вооружениях, но может недосчитаться союзников

2 августа 2019 года по инициативе Соединенных Штатов прекращено действие Договора о запрещении ракет среднего и меньшего радиуса действия, что сопровождается традиционным шквалом необоснованных обвинений в адрес России со стороны Вашингтона.

Госсекретарь Майк Помпео на этот счет выразился так: "2 февраля 2019-го США дали России полгода на возвращение к исполнению договора о ядерных силах среднего радиуса действия. Россия отказалась, поэтому договор заканчивается. США не намерены быть участником соглашения, которое нарушается другой стороной. Россия одна несет за все ответственность". Таким образом, с учетом "обреченности" Договора о СНВ, переговоры по которому ведутся уже семь лет, мир оказался в ситуации потери договорно-правового контроля над ядерным оружием.

При всей опасности такой перспективы нельзя преувеличивать значение разрушения ДРСМД для международной стабильности. Дело в том, что договор, обязательный только для Москвы и Вашингтона, имел существенные уязвимые места без подключения к нему других стран, обладающих данным типом вооружений. Достаточно отметить, что Китай отказался даже обсуждать возможное участие в переговорах по запрещению РСМД, а в его арсеналах целое семейство БРСД "Донгфенг" (Dongfeng). Ракетами средней дальности располагают Израиль, Пакистан, КНДР, Иран. Таким образом, мяч ядерных инициатив на стороне других акторов.

Следует признать, что Россия и США прошли значительную часть пути по сохранению стратегической стабильности в мире. За последние три десятилетия ядерные арсеналы двух держав были сокращены в шесть-семь раз по числу боезарядов и более чем тридцатикратно по мегатоннажу. Такие меры придают стратегическому балансу высокую стабильность, однако две стороны все заметнее расходятся в ее понимании, что создает реальную опасность ускорения гонки вооружений и распада системы контроля над ЯО, роста вероятности его применения. При всей значимости диалога Москвы и Вашингтона, остальным ядерным государствам пора бы присоединиться к российско-американским попыткам обеспечить стабильность, что особенно важно при углубляющемся глобальном недоверии, хаосе и неопределенности.

“ Остановка разработки ракет средней и меньшей дальности, уничтожение целого класса оружия стали одной из причин развала СССР ”

На протяжении XX–XXI века революции в военном деле уже дважды сотрясали мир. Первый раз это было связано с фактором появления ядерного оружия, что в течение десятилетий определяло уникальное состояние равновесия двух сверхдержав. Сегодня глобализация и информационно-коммуникационная революция, появление новых видов высокоточного оружия, разработка гибридных стратегий и технологий "цветных революций" сформировали тенденцию перманентности войн будущего, придали им сетевой характер. Развал Вашингтоном краеугольных основ стратегической стабильности, действие ряда других факторов провоцируют революцию хаоса. Сами войны становятся качественно иными, влекут принципиальные изменения в военной науке и в первую очередь в стратегии национальной безопасности государства.

Высокоточное оружие средней и меньшей дальности в неядерном оснащении наряду с беспилотными аппаратами изменило характер локальных конфликтов конца ХХ – начала XXI века (Ирак, Югославия, Ливия, Сирия). Внедрение новых информационно-управляющих систем позволило повысить точность наведения боеприпасов до нескольких метров, что представляет собой мощный фактор влияния на стратегический баланс и стабильность.

Сегодня США располагают более чем шестью тысячами КРМБ "Томагавк" (BGМ-109), а ВВС имеют около 140 крылатых ракет (AGM-84) с обычными боеголовками и планируют принять на вооружение новый боеприпас такого класса с увеличенной дальностью стрельбы. Россия вынуждена наращивать аналогичные средства, принимая на вооружение ракеты "воздух-земля" Х-55 СМ и Х-555. Развертываются новые образцы этого класса, а также морские КР "Калибр" 3М-54 и 3М-14 разных модификаций. В целом количество отечественных высокоточных крылатых ракет, показавших высокую эффективность в борьбе с международным терроризмом в Сирии, выросло более чем в 30 раз.

США, Россия и КНР разрабатывают гиперзвуковые системы большой дальности. Серьезный дестабилизирующий фактор – угроза неядерных систем высокоточного оружия, на что на Валдайском форуме 2015 года указал Владимир Путин: "Уже появилась концепция так называемого первого обезоруживающего удара, в том числе с использованием высокоточных неядерных средств большого радиуса действия, сопоставимых по своему эффекту с ядерным оружием". В Военной доктрине РФ потенциал высокоточных средств США определяется как главная угроза, а в качестве первоочередной задачи ставится обеспечение ПВО важнейших объектов страны и готовность к отражению средств воздушно-космического нападения.

Сегодня мир столкнулся с реальной угрозой потери договорно-правового контроля над ядерным оружием в связи с выходом США из Договора о РСМД, подписанного в декабре 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Следует признать, что уничтожение целого класса совершенного на тот период оружия, остановка процесса разработок и испытаний в области ракет средней и меньшей дальности нанесли огромный ущерб обороноспособности страны и послужили одной из причин развала СССР.

Сегодня американцы идут дальше и преследуют следующие цели. Во-первых, выход из договора придает новый импульс разработке теперь не связанной никакими обязательствами ядерной стратегии США. Денонсация ДРСМД подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений. Это ведет к фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями. Во-вторых, Вашингтон получает возможность сократить расходы, связанные с МБР, за счет переноса усилий в менее затратную сферу РСМД, которые могут быть нацелены на широкий спектр целей в зонах геополитических интересов Вашингтона, прежде всего в Юго-Восточной Азии. Столь неадекватное поведение США уходит корнями в конец 90-х годов, когда принималось решение о сломе Договора о ПРО, что американская сторона осуществила вопреки настойчивым призывам со стороны мирового сообщества.

В создавшихся условиях важно не допустить размещения РСМД в Европе, для чего использовать возможности равноправного и конструктивного диалога с США относительно восстановления доверия и укрепления международной безопасности, а также добиваться через совет Россия – НАТО моратория на размещение ракет. Позиция влиятельных европейских государств позволяет рассчитывать на успешное продвижение наших инициатив в таком формате.

Продолжение темы – "Договоры о вооружениях отравлены скепсисом Трампа", "Калибр" и "Кинжал" приземляются".

Александр Бартош, член-корреспондент АВН

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (794) за 13 августа 2019 года