"Калибр" и "Кинжал" приземляются

Выход из Договора о РСМД для России выгоднее, чем для США

2 августа ДРСМД официально прекратил свое действие. Обе стороны, заключившие договор в декабре 1987 года, без особого сожаления отнеслись к данному факту, имея на то основания.

Формальным поводом денонсации для США стало нарушение условий договора Россией. "Виновницей" названа КР 9М729 (SSC-X-8). Якобы ракета прошла испытания на дальность, превышающую 500 километров, что является нарушением условий договора. Конечно, это откровенная ложь. Ракета на испытаниях никогда не летала дальше, чем на 480 километров. Но понять опасения американцев, наверное, можно. КР 9М729 длиннее 9М728 на 530 миллиметров. Ясно, что 1000-килограммовая осколочно-фугасная БЧ, которой оснащена 9М729, имеет большие габариты, чем 500-килограммовая 9М728. Заокеанская логика: даже если русские говорят правду, что им мешает установить более легкую БЧ на "длинную ракету", а освободившиеся объемы занять дополнительными топливными баками. Теперь, когда у нас развязаны руки, так и следует поступить. Технологически это очень простая задача. Вероятно, выполнение президентского приказа о "приземлении" "Калибра" будет происходить именно так.

За час полета на крейсерском режиме ракета расходует порядка 280 килограммов горючего, оснащена она, вероятнее всего, ДТРД Р-95ТМ-300 с тягой 360 кгс или же его вариантами, либо ТРДД-50БЭ, созданного на базе семейства ТРДД-50. Удельный расход топлива двигателей приблизительно равный: 0,685–0,710 кг/кгс за час полета. За это время ракета преодолеет 850–880 километров. Простой расчет: 500 килограммов дополнительного топлива дают 1500–1700 километров аэродинамической дальности. С заменой конвенциональной БЧ на ядерную при рациональном использовании освободившихся внутренних объемов ракеты можно добавить до 360 лишних килограммов топлива. Это увеличит дальность еще на тысячу километров.

“ 32 года назад ДРСМД отобрал у Советской армии ударные огневые средства оперативной глубины ”

Советские ядерные боеголовки могут быть легко изъяты со складов, расконсервированы и смонтированы на новые ракеты. Ассортимент богатый. Это в первую очередь почти "родные" ТК 66-02 мощностью 200 килотонн. Они устанавливались не только на морские 3М10 "Гранат", но и на КР воздушного (Х-55) и наземного (3М12 "Рельеф", более известны как РК-55) базирования. Усовершенствованная модель ТК 66-05 повышенной до 250 килотонн мощности устанавливалась только на ракеты Х-55СМ. Обе боеголовки имеют одинаковый вес – 140 килограммов. Еще один кандидат – более легкая 90-килограммовая ТК-60 малой мощности (10 кт), специально разработанная для ПКР 3М55 "Оникс". Вполне возможно использование современных ЯЗУ, они большей мощности (250–500 кт) и меньше весят.

Ракеты 9М728 и 9М729 размещаются на универсальных колесных СПУ 9П78-1 на шасси МЗКТ-79305 по две или четыре. Установка идентична базовой СПУ комплекса "Искандер-М". В российских Вооруженных Силах развернуты 12 полнокровных ракетных бригад ОТРК "Искандер-М" и "Искандер-К". В состав каждой входят три дивизиона по две батареи по два комплекса (ПУ). Итого 288 ракет: баллистических 9М723 и крылатых 9М728, 9М729.

32 года назад ДРСМД отобрал у Советской армии ударные огневые средства оперативной глубины (от 500 до 1000 км) – ракетный комплекс 9К76 "Темп-С". Их отсутствие частично компенсируется штурмовой и бомбардировочной авиацией. Но все прекрасно понимали, что это не равноценная замена.

Конструкцией американской БРСД "Першинг-2" изначально предусматривалась возможность полета на меньшие дальности. Пуск ракеты был возможен в сокращенной комплектации, без одной из ступеней. Вариант Pershing 1B – только первая ступень стартовой массой 5480 килограммов, тяга – 172 килоньютона, дальность – 800 километров. Вариант Pershing 1C – только вторая ступень стартовой массой 3950 килограммов, тяга – 122 килоньютона, дальность – 500 километров. На самом известном снимке БРСД "Першинг-2", гуляющем по Интернету и страницам печатных СМИ, на самом деле изображена Pershing 1B, внимательный зритель обязательно это заметит.

Необходимость в БРСД очевидна, нужно "приземлить" и "Кинжал". Понятно, что использование устаревшего 3-Махового перехватчика в качестве первой ступени эрзац-БРСД – вынужденная мера. Пришло время приступить к созданию полноценной БРСД на базе "Искандера" добавлением второй ступени из того же двигателя 9Х820 для 9М723. Его тяги хватит с избытком – 175 килоньютонов, несмотря на то, что ракета поправится до 7500–7600 килограммов и удлинится до 11 метров. В итоге в конце активного участка она получит те же четыре тысячи метров в секунду, как и при старте с МиГ-31, необходимые для достижения дальности две тысячи километров.

Справка "ВПК"

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США подписан Горбачевым и Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории ликвидировался целый класс ракетно-ядерных вооружений: все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны также обязались не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Согласно условиям договора, уничтожению подлежали ракеты средней дальности – советские РСД-10, Р-12, Р-14 (по классификации НАТО – SS-20, SS-4 и SS-5) и КР наземного базирования РК-55 (по классификации НАТО – SSC-X-4 Slingshot); американские "Першинг-2" и BGM-109G ("Томагавк" наземного базирования); ракеты меньшей дальности – советские ОТР-22 и ОТР-23 (SS-12 и SS-23); американские "Першинг-1А". К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракет (из них около половины – резервные, не находившиеся на боевом дежурстве), США – 846 ракет.

Продолжение темы – "Ракеты средней и меньшей дальновидности", "Договоры о вооружениях отравлены скепсисом Трампа".

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (794) за 13 августа 2019 года