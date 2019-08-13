АО "ГЛОНАСС" вошло в ТОП-3 участников рейтинга CNews "Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта"

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Акционерное общество "ГЛОНАСС" включено в рейтинг "CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний", опубликованный в рамках ежегодного обзора "ИТ в транспортной отрасли".

"Впервые участвуя в данном рейтинге, АО "ГЛОНАСС" заняло третью строчку таблицы. Высокие позиции были достигнуты благодаря активному развитию услуг для корпоративных и государственных заказчиков транспортного сектора", - сказано в сообщении пресс-службы АО, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

АО "ГЛОНАСС", оператор ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", разрабатывает и внедряет множество сервисов для цифровой трансформации транспортной отрасли России. Совокупная выручка АО "ГЛОНАСС" по итогам 2018 года составила 2 464 267 тыс. руб. Включив АО "ГЛОНАСС" в рейтинг, аналитики CNews отметили в числе ключевых решений компании как основной сервис ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", так и сервис "Помощь на дороге", систему "ЭРА-ГЛОНАСС Транзит", облачную систему мониторинга транспорта и других подвижных объектов "АСМ ЭРА".

В последние годы на базе инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС", реализующей основную и бесплатную функцию вызова экстренных оперативных служб при ДТП, появился ряд новых функциональных доработок, позволяющих предоставлять дополнительные услуги. В 2018 году АО "ГЛОНАСС" вышло на самоокупаемость и в настоящее время обеспечивает функционирование и развитие системы "ЭРА-ГЛОНАСС" только за счет собственных средств, информирует пресс-служба.