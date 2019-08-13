Историческое событие: в КНР оценили полет беспилотного "Охотника"

Историческим событием назвали в Китае первый полет российского ударного беспилотника С-70 "Охотник". Огромное его значение связано с тем, что сконструрованные по схеме "летающее крыло" стелс-дроны стали сейчас одним из основных направлений развития боевой авиации.

Анализируя опубликованное видео полета российского аппарата, издание "Хуаньцю Шибао" (в переводе ИноСМИ) отмечает, что российский беспилотник относится к тому же классу, что и американский X-47B, при этом "Охотник" немного крупнее заокеанского собрата. Размах крыла дрона больше, чему у новейших истребителей РФ Су-35 и Су-57. Схема "летающее крыло" не только скрывает беспилотник от радаров противника, но и делает максимально эффективным полет на дозвуковой скорости. Малое сопротивление встречного потока потока и высокое аэродинамическое качество "Охотника" позволяют ему пролететь большее расстояние, чем классическим самолетам с аналогичным размахом крыла.

Основное предназначение таких аппаратов - разведка, сбор информации при помощи размещенных на борту оптических и электронных датчиков. Если "Охотник" будет работать в паре с Су-57 и другими современными истребителями, как планируется, то главной его задачей станет вскрытие объектов вражеской ПВО - благодаря стелс-технологиям С-70 сможет засекать радары и зенитные комплексы противника, не будучи обнаружен сам. Поскольку "Охотник" относится к классу ударных дронов, логично предположить, что он займется и нейтрализацией выявленных угроз. Необходимое для этого вооружение разместится во внутренних отсеках 20-тонного дрона.

По дангным китайских экспертов, С-70 оснащен турбореактивным двигателем АЛ-31Ф - такие устанавливаются на истребители Сухого. По мнению издания, при установке на стелс-беспилотник "самолетный" двигатель требует доработки - в первую очередь системы выхлопа, - чтобы сделать аппарат менее заметным для радаров сзади. "России несложно это сделать", - резюмирует "Хуаньцю Шибао".

Антон Валагин