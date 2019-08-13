ЦАМТО, 12 августа. Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 – уже в этом году. По их окончании предусмотрены серийные закупки.

Об этом в интервью газете "Красная звезда", приуроченному к отмечаемому в России 12 августа Дню Военно-воздушных сил, заявил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Он напомнил, что по результатам совещаний в Сочи Верховным Главнокомандующим поставлена задача перевооружить три полка на самолеты Су-57.

В интервью "Красной звезде" С.Дронов отметил, что "основное отличие МиГ-35 от уже состоящих на вооружении многофункциональных самолетов поколения 4++ Су-30СМ и Су-35С – это экономичность. Стоимость его летного часа примерно в полтора раза ниже, чем у современных самолетов семейства "Су".

Истребитель Су-57, по его словам, "отличают многофункциональность, сверхманевренность, режим длительного сверхзвукового крейсерского полета, максимальная автоматизация процессов управления самолетом и применения оружия. По своим возможностям он превосходит самолеты 5-го поколения иностранных ВВС".

С.Дронов подчеркнул, что "Военно-воздушные силы сегодня ни на шаг не отстают от процессов всеобщей модернизации, которая происходит в армии. Дальнюю авиацию пополняют модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Самолеты-штурмовики Су-25СМ3, фронтовые бомбардировщики Су-34, многоцелевые самолеты Су-30СМ, Су-35С поступают на вооружение в части оперативно-тактической авиации. Спланирована и поставка самолетов поколения 4++ МиГ-35С, а также пятого поколения Су-57. Армейскую авиацию усилят встающие в строй вертолеты Ка-52, Ми-28НМ, Ми-35М, Ми-8 и Ми-26 различных модификаций, ожидают здесь и Ми-38".

Командующий ВВС отметил, что "поступающие образцы авиационной техники оборудуются новейшими системами индивидуальной защиты. Большое внимание уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, автоматизации процессов управления самолетом и применения вооружения. Все образцы проходят апробацию в ходе боевых действий в специальной операции, по результатам оперативно проводятся необходимые доработки".