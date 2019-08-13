Sohu (Китай): какой флот самый сильный? Россияне дали необычный ответ, Китаю дали неожиданную оценку

Согласно опросу ВЦИОМ, россияне считают отечественный флот самым мощным в мире. Однако, по мнению автора, эти данные свидетельствуют лишь о национальной гордости россиян. Якобы на самом деле российскому ВМФ не хватает трех главных вещей: финансирования, полноценной системы кораблестроения и времени для неспешного восстановления.

При слове военно-морские силы многие сразу вспомнят о самом мощном в мире американском флоте и набирающем силу китайском флоте. Россияне же придерживаются своей точки зрения на этот счет.

В сообщении информационного агентства Sputnik от 31 июля говорится, что согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 67% опрошенных считают самым сильным в мире российский флот, 40% - американский, а 15% - китайский, в списке также были указаны военно-морские силы Англии и Японии. Сообщается, что опрос проводился 27 июня и в нем приняли участие около тысячи россиян. По мнению специалистов, тот факт, что большинство опрошенных назвали самым сильным флот своей собственной страны, связано с расцветом националистических настроений.

Стоит особо отметить, что по итогам опроса американский и китайский флот заслуженно вошли в тройку лидеров. Процентное соотношение голосов вызывает немало споров, однако в целом можно понять, почему страны заняли ту или иную позицию.

Вскоре после завершения данного опроса в честь 323 годовщины создания ВМФ в Санкт-Петербурге прошел торжественный смотр кораблей разных стран. В тот день во многих уголках России проходили торжественные церемонии с участием более 150 кораблей различных типов, около 80 летательных аппаратов и более 15 тысяч военнослужащих. С китайской стороны в торжественном смотре в Санкт-Петербурге принял участие эсминец "Сиань" проекта 052С. Интернет-пользователи шутят, что эсминец проекта 052С был отправлен не случайно. Если бы послали фрегат проекта 054А, русские могли бы подумать, что китайцы относятся к ним с пренебрежением, если бы выбор пал на эсминцы проектов 052D или 055, у них бы точно сложилось именно такое впечатление. В результате эсминец "Сиань" вызвал зависть у многих россиян, ведь он представляет собой прекрасный образец корабля с боевой информационно-управляющей системой.

Россияне по-прежнему испытывают уважение к своему флоту, однако перспективы развития российского ВМФ беспокоят военных экспертов. Они открыто заявляют, что российскому флоту не хватает трех главных вещей. Во-первых, денег. Наиболее наглядно это проявляется в постоянных задержках планов по созданию авианосцев. Ситуация с "Адмиралом Кузнецовым" продолжает ухудшаться, и страна рискует остаться без единого авианосца, что станет тяжелым ударом по боевому духу российских моряков. Страна выдвигает проекты по строительству авианосцев, но не реализует их. Из-за нехватки средств имеющиеся деньги приходится использовать на атомные подводные лодки и новые средние и малые надводные корабли.

Во-вторых, российскому флоту не хватает полноценной системы кораблестроения. В советское время промышленность подчинялась плановой экономике, а производство корабельных двигателей в основном находилось на территории Украины, с которой у России сейчас весьма натянутые отношения, из-за чего стало сложно получить необходимые российским кораблям энергетические системы. Эти трудности уже отразились на графике строительства новых фрегатов. России сложно найти выход из сложившейся ситуации, и данный пример - это только малая часть всех проблем в российском судостроении.

В-третьих, ВМФ России не хватает времени. США увеличивает свое давление, ситуация у границ становится все более опасной. В таких условиях у России просто нет времени для неспешного восстановления флота, а чрезмерная зависимость от атомных подлодок лишь обременяет ВМФ страны.

Россияне сохраняют свою уникальную гордость, придерживаясь мнения, что их флот сильнее китайского и многих других. На самом же деле процветание неразрывно связано с долгосрочной стабильностью, а то, как скатился российский флот со времен СССР наводит на размышления.