ОДК рассчитывает получить 36 млрд руб. до 2030г на послепродажное обслуживание двигателей МС-21

Пермь. 9 августа. ИНТЕРФАКС - АО "ОДК-Пермские моторы" (входит в АО "ОДК" госкорпорации "Ростех") запросило у Минпромторга РФ порядка 36 млрд руб. на послепродажное обслуживание двигателей ПД-14 , которыми будут оснащаться самолеты МС-21, сообщил журналистам управляющий директор компании Сергей Попов.

"Мы сейчас ведем большую работу с Минпромторгом по получению финансирования на реализацию проекта послепродажного обслуживания ПД-14 (...) Поданы соответствующие заявки в Минпромторг (...) Суммы большие, идет разговор о 36 млрд рублей до 2030 года", - сказал Попов. Он отметил, что предприятие ожидает поступления этих средств поэтапно, начиная с 2020 года.

В первую очередь, пояснил Попов, предполагается создание пула подменных двигателей, а также создание и наполнение складов запчастей. В дальнейшем завод намерен создать отдельное ремонтное производство, а также точки модульного ремонта в основных местах эксплуатации этого двигателя, в том числе в Московском авиационном узле (объединяет аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково").

"Чтобы всем этим сервисом управлять, нужна современная информационная система управления послепродажным обслуживанием, которая будет позволять вести каждого заказчика, отслеживать каждый двигатель, более эффективно распределять запасные части", - добавил топ-менеджер.

МС-21 - среднемагистральный гражданский самолет, который в настоящее время проходит испытания, серийное производство намечено на 2021 год. Лайнеры планируется оснащаться двигателями PW1400G американской компании Pratt&Whitney, а также российскими ПД-14, разработанными ОДК.