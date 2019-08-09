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09.08.2019
Интерфакс-АВН

Семьи погибших военнослужащих смогут получать компенсацию взносов за капремонт в многоквартирных домах - законопроект

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Квартира в новостройке
Квартира в новостройке.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование правового механизма социальной защиты членов семей погибших военнослужащих и сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти.

"Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2019 года №12-П. В целях устранения правовой неопределённости действующего законодательства предлагается установить, что членам семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти будут компенсированы не только расходы на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных домах, но и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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Страны
Россия
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