Семьи погибших военнослужащих смогут получать компенсацию взносов за капремонт в многоквартирных домах - законопроект

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование правового механизма социальной защиты членов семей погибших военнослужащих и сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти.

"Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2019 года №12-П. В целях устранения правовой неопределённости действующего законодательства предлагается установить, что членам семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти будут компенсированы не только расходы на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных домах, но и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.