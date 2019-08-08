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08.08.2019
ЦАМТО

ВС Республики Корея получат первые БЛА RQ-4B "Глобал Хок" в сентябре

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Источник изображения: Фото: AFP-Yonhap

ЦАМТО, 7 августа. По данным представителя Министерства обороны Республики Корея, поставки Военно-воздушным силам страны БЛА большой продолжительности полета RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок" начнутся в сентябре.

Как сообщает Korea Times со ссылкой на представителей военно-политического руководства страны, разведывательные БЛА "Глобал Хок" будут выполнять задачи на больших высотах, ранее недоступных для ВС Республики Корея. Беспилотные аппараты обеспечат наблюдение за половиной северокорейской территории, не заходя в воздушное пространство КНДР.

RQ-4B должны стать одним их ключевых компонентов системы сбора информации, наблюдения и разведки ВС Республики Корея, предназначенной для своевременного обнаружения угроз со стороны КНДР. Ожидается, что поставка БЛА расширит возможности южнокорейской системы упреждающего удара "Цепь поражения" (Kill Chain), корейской системы ПВО/ПРО KAMD (Korean Air and Missile Defense) и "Корейского проекта массированного наказания и возмездия" (KMPR: Korea Massive Punishment & Retaliation), направленного на нанесение упреждающего массированного удара по командным центрам и штабам КНДР.

Сеул подтвердил сроки поставки БЛА после одобрения Госдепартаментом США 30 июля запроса об оказании в рамках программы "Иностранные военные продажи" материально-технического обеспечения подрядчиком парка БЛА RQ-4 Блок.30 "Глобал Хок" общей стоимостью до 950 млн. долл. (1,15 трлн. вон).

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2012 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о планируемой продаже Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА RQ-4 Блок.30(I) "Глобал Хок", а также связанных с контрактом услуг и оборудования на сумму до 1,2 млрд. долл.

Командование ВВС США 16 декабря 2014 года заключило с компанией Northrop Grumman контракт на поставку ВС Республики Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех БЛА RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок", двух запасных двигателей и двух наземных станций управления. Стоимость соглашения оценивается в 657,4 млн. долл.

Предполагалось, что два БЛА будут переданы заказчику в 2018 году и еще два – в 2019 году. Тем не менее, в апреле 2018 года было объявлено, что США перенесли поставку первых двух БЛА RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок" на 2019 год с целью проведения дополнительных работ для усиления защиты систем от взлома программного обеспечения и проведения других мероприятий, связанных с кибербезопасностью.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
Global Hawk
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
Кибербезопасность
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