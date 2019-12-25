ВС Республики Корея получили первый БЛА RQ-4B "Глобал Хок"

ЦАМТО, 24 декабря. Южнокорейское новостное агентство Yonhap 23 декабря сообщило о поставке ВВС Республики Корея первого БЛА большой продолжительности полета RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок".

БЛА самолетом был доставлен на авиабазу "Сачхон". Он стал первым из четырех аппаратов, которые должны получить ВВС Республики Корея в рамках подписанного в 2011 году контракта. Как сообщается, три оставшихся БЛА должны быть доставлены в первой половине следующего года, хотя график может быть изменен.

Официальный представитель Министерства обороны Чой Хен Су (Choi Hyun-soo) на регулярном брифинге для СМИ заявил, что официальной церемонии принятия БЛА на вооружение не планируется. Предположительно, это делается во избежание негативной реакции руководства КНДР, которое усматривает в подобных событиях признаки враждебности.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2012 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о планируемой поставке Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА RQ-4 Блок.30 (I) "Глобал Хок", а также связанных с контрактом услуг и оборудования на сумму до 1,2 млрд. долл.

Командование ВВС США 16 декабря 2014 года заключило с компанией Northrop Grumman контракт на поставку ВС Республики Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех БЛА RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок", двух запасных двигателей и двух наземных станций управления. Стоимость соглашения оценивается в 657,4 млн. долл.

Предполагалось, что два БЛА будут переданы заказчику в 2018 году и еще два – в 2019 году. Тем не менее, в апреле 2018 года было объявлено, что США перенесли поставку первых двух БЛА RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок" на 2019 года с целью проведения дополнительных работ для усиления защиты систем от взлома программного обеспечения и проведения других мероприятий, связанных с кибербезопасностью.

Госдепартамент США 30 июля 2019 года одобрил запрос на оказание в рамках программы "Иностранные военные продажи" материально-технического обеспечения подрядчика для БЛА RQ-4 Блок.30 "Глобал Хок" ВС Республики Корея общей стоимостью до 950 млн. долл. (1,15 трлн. вон).

RQ-4B должны стать одним их ключевых компонентов системы сбора информации, наблюдения и разведки ВС Республики Корея, предназначенной для своевременного обнаружения угроз со стороны КНДР. Аппарат обеспечит наблюдение за половиной северокорейской территории, не заходя в воздушное пространство КНДР. БЛА RQ-4B предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки, поддержки боевых операций, миссий по борьбе с терроризмом и пиратством, гуманитарных и поисково-спасательных операций. БЛА способен выполнять задачи в воздухе более 35 часов на высотах до 60 тыс. футов..