Войти
08.08.2019
ИноСМИ

Путин — Трампу: мы разработаем новые ядерные ракеты, если вы начнете заниматься тем же (Interia, Польша)

626
0
0
Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon.
Источник изображения: © Public Domain

ДРСМД уже в прошлом. Путин обвинил в разрушении Договора американцев, отметив при этом, что Москва и Вашингтон должны возобновить переговоры на тему контроля над военными арсеналами. Но если американцы начнут производить соответствующее оружие, Россия тоже займется полноформатной его разработкой. Польские читатели довольно эмоционально комментируют крах Договора.

В пятницу закончился шестимесячный срок, который США дали России на то, чтобы она вернулась к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, в итоге американцы из него вышли. Москва отметает обвинения в том, что она несет за это ответственность.

В понедельник Путин обвинил в разрушении Договора американцев, отметив при этом, что Москва и Вашингтон должны возобновить переговоры на тему контроля над военными арсеналами, поскольку только это позволит предотвратить, как он выразился, "ничем не сдерживаемую гонку вооружений". "Чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", - заявил российский президент.

После совещания с членами Совета безопасности он поручил оборонному и дипломатическому ведомствам, а также Службе внешней разведки внимательно следить за действиями США в сфере разработки, производства и размещения ракет, которые запрещал прекративший свое действие Договор.

Путин: Россия готова отразить атаку США

Если Россия получит информацию о том, что американцы начали производить соответствующее оружие, у нее не будет иного выхода, кроме как заняться полноформатной разработкой аналогичных ракет, подчеркнул Путин. Он отметил, что россияне располагают арсеналом ракет воздушного и морского базирования, а также работают над гиперзвуковыми системами, следовательно, они будут готовы отразить любую исходящую от США угрозу.

Появится новый ДРСМД?

Договор о РСМД в 1987 году подписали в Вашингтоне лидеры СССР и США Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Он предусматривал ликвидацию арсеналов ракет средней и меньшей дальности (от 500 до 5 500 километров), а также запрещал производить, хранить или применять их. К июню 1991 года обе стороны выполнили условия договора: СССР уничтожил 1 846 ракет, а США - 846.

Нарушая соглашение, Россия разместила новые крылатые ракеты 9М729, которые представляют собой наземную версию ракет "Калибр", используемых на подводных лодках. 1 февраля государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон приостанавливает свое участие в договоре и через шесть месяцев окончательно из него выйдет, если Россия не начнет его соблюдать.

После официального выхода США из ДРСМД Дональд Трамп заявил, что к новому соглашению о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должны были бы присоединиться и Россия, и Китай. По словам американского президента, обе эти страны проявили к такому предложению большой интерес.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как он намеревается избежать новой гонки вооружений, Трамп сказал, что его администрация обсуждала с Москвой новый договор об ограничении ядерных арсеналов: "Они избавляются от части ракет, и мы избавляемся от части", - объяснил он его принцип, добавив, что "это будет здорово для мира".

Комментарии читателей

Oset: Минуточку: они же недавно объявляли, что что-то уже разработали… Разные "Сатаны", "Булавы", новые "Искандеры", какие-то там гиперзвуковые ракеты и суперкавитационные торпеды. Это что, не было разработкой и развертыванием вооружений?

Qqa: "Мы разработаем новые ракеты", ага, как же. Танк, который вы планировали производить тысячами, остался на этапе прототипа, да и то такого, который ломается во время парада. Вы упустили момент, в котором еще могли догнать Запад, теперь все будет только катиться по наклонной.

Mody: Господин Путин, пожалуйста, не обманите нас и начните производство этих чудесных ракет. Чего я хочу? Новой гонки вооружений, как при Рейгане и Брежневе. Советский Союз в итоге рухнул сам. Если Путин сдержит слово, то (на этот раз благодаря Трампу) под этим грузом рухнет Российская Федерация.

Brednie: Путин никому не угрожает, он только аргументировано объясняет, что гонка вооружений, к которой стремятся США, опасна: победителей в ней не будет, все от нее только пострадают.

Wojtu: То есть из этого следует, что все хотят бороться за мир, и это будет такая борьба, после которой камня на камне не останется.

~… Сначала пусть они погасят свои пожары, соберут остатки боеприпасов, разлетевшихся после взрывов и тому подобное… Российский народ страдает, а Путин размышляет о ракетах.

Grzyb: Финансовое положение России становится все более сложным, а перспективы - удручающими. Могу поспорить, что Путин блефует. Россия не способна включиться в гонку вооружений, а тем более победить в ней. Лучше всего для нее будет начать переговоры о разоружении.

Genek: Подождите, когда прекратятся поставки нефти из Персидского залива и откроются вентили на трубопроводах, соединяющих Россию с Китаем и Индией. Финансовое положение Москвы сразу же улучшится.

Zygmunt: Крым, Сирия, Ливия, Венесуэла - всюду выигрывает Россия.

lek na zo: Ядерное оружие следует запретить. Столько лет уже прошло с тех пор, как его изобрели, и оно до сих пор еще не попадало в руки безумцев. Меня пробирает дрожь, когда я слышу о новой гонке вооружений. Тегеран, наблюдающий за происходящим, сам будет вооружаться. Мир, который мы знаем, уходит. Не лучше ли было бы направить эти огромные деньги на изучение болезней, помощь неимущим, борьбу с наркоторговлей, образование способных, но бедных молодых людей, улучшение климата на планете? Ненавижу все это оружие.

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Индия
Иран
Китай
Ливия
Польша
Россия
Сирия
США
Продукция
9М729
Искандер
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
08.04.2019
НАТО озаботилось поиском врагов
16.01.2018
На колени!
16.03.2017
Готовит ли Россия новое поколение ракет средней дальности? (Echo24, Чехия)
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение