Путин — Трампу: мы разработаем новые ядерные ракеты, если вы начнете заниматься тем же (Interia, Польша)

ДРСМД уже в прошлом. Путин обвинил в разрушении Договора американцев, отметив при этом, что Москва и Вашингтон должны возобновить переговоры на тему контроля над военными арсеналами. Но если американцы начнут производить соответствующее оружие, Россия тоже займется полноформатной его разработкой. Польские читатели довольно эмоционально комментируют крах Договора.

В пятницу закончился шестимесячный срок, который США дали России на то, чтобы она вернулась к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, в итоге американцы из него вышли. Москва отметает обвинения в том, что она несет за это ответственность.

В понедельник Путин обвинил в разрушении Договора американцев, отметив при этом, что Москва и Вашингтон должны возобновить переговоры на тему контроля над военными арсеналами, поскольку только это позволит предотвратить, как он выразился, "ничем не сдерживаемую гонку вооружений". "Чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", - заявил российский президент.

После совещания с членами Совета безопасности он поручил оборонному и дипломатическому ведомствам, а также Службе внешней разведки внимательно следить за действиями США в сфере разработки, производства и размещения ракет, которые запрещал прекративший свое действие Договор.

Путин: Россия готова отразить атаку США

Если Россия получит информацию о том, что американцы начали производить соответствующее оружие, у нее не будет иного выхода, кроме как заняться полноформатной разработкой аналогичных ракет, подчеркнул Путин. Он отметил, что россияне располагают арсеналом ракет воздушного и морского базирования, а также работают над гиперзвуковыми системами, следовательно, они будут готовы отразить любую исходящую от США угрозу.

Появится новый ДРСМД?

Договор о РСМД в 1987 году подписали в Вашингтоне лидеры СССР и США Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Он предусматривал ликвидацию арсеналов ракет средней и меньшей дальности (от 500 до 5 500 километров), а также запрещал производить, хранить или применять их. К июню 1991 года обе стороны выполнили условия договора: СССР уничтожил 1 846 ракет, а США - 846.

Нарушая соглашение, Россия разместила новые крылатые ракеты 9М729, которые представляют собой наземную версию ракет "Калибр", используемых на подводных лодках. 1 февраля государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон приостанавливает свое участие в договоре и через шесть месяцев окончательно из него выйдет, если Россия не начнет его соблюдать.

После официального выхода США из ДРСМД Дональд Трамп заявил, что к новому соглашению о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должны были бы присоединиться и Россия, и Китай. По словам американского президента, обе эти страны проявили к такому предложению большой интерес.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как он намеревается избежать новой гонки вооружений, Трамп сказал, что его администрация обсуждала с Москвой новый договор об ограничении ядерных арсеналов: "Они избавляются от части ракет, и мы избавляемся от части", - объяснил он его принцип, добавив, что "это будет здорово для мира".

Комментарии читателей

Oset: Минуточку: они же недавно объявляли, что что-то уже разработали… Разные "Сатаны", "Булавы", новые "Искандеры", какие-то там гиперзвуковые ракеты и суперкавитационные торпеды. Это что, не было разработкой и развертыванием вооружений?

Qqa: "Мы разработаем новые ракеты", ага, как же. Танк, который вы планировали производить тысячами, остался на этапе прототипа, да и то такого, который ломается во время парада. Вы упустили момент, в котором еще могли догнать Запад, теперь все будет только катиться по наклонной.

Mody: Господин Путин, пожалуйста, не обманите нас и начните производство этих чудесных ракет. Чего я хочу? Новой гонки вооружений, как при Рейгане и Брежневе. Советский Союз в итоге рухнул сам. Если Путин сдержит слово, то (на этот раз благодаря Трампу) под этим грузом рухнет Российская Федерация.

Brednie: Путин никому не угрожает, он только аргументировано объясняет, что гонка вооружений, к которой стремятся США, опасна: победителей в ней не будет, все от нее только пострадают.

Wojtu: То есть из этого следует, что все хотят бороться за мир, и это будет такая борьба, после которой камня на камне не останется.

~… Сначала пусть они погасят свои пожары, соберут остатки боеприпасов, разлетевшихся после взрывов и тому подобное… Российский народ страдает, а Путин размышляет о ракетах.

Grzyb: Финансовое положение России становится все более сложным, а перспективы - удручающими. Могу поспорить, что Путин блефует. Россия не способна включиться в гонку вооружений, а тем более победить в ней. Лучше всего для нее будет начать переговоры о разоружении.

Genek: Подождите, когда прекратятся поставки нефти из Персидского залива и откроются вентили на трубопроводах, соединяющих Россию с Китаем и Индией. Финансовое положение Москвы сразу же улучшится.

Zygmunt: Крым, Сирия, Ливия, Венесуэла - всюду выигрывает Россия.

lek na zo: Ядерное оружие следует запретить. Столько лет уже прошло с тех пор, как его изобрели, и оно до сих пор еще не попадало в руки безумцев. Меня пробирает дрожь, когда я слышу о новой гонке вооружений. Тегеран, наблюдающий за происходящим, сам будет вооружаться. Мир, который мы знаем, уходит. Не лучше ли было бы направить эти огромные деньги на изучение болезней, помощь неимущим, борьбу с наркоторговлей, образование способных, но бедных молодых людей, улучшение климата на планете? Ненавижу все это оружие.