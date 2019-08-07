The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией

Эта статья — фактически манифест американских милитаристов. Автор, голословно обвинив Россию в нарушении ДРСМД, выдвигает лозунг: "Америка, вооружайся!" По его мнению, США необходимо обзавестись ракетами промежуточной дальности наземного базирования с неядерными боеголовками. Их наличие обеспечит оперативное преимущество американским войскам и станет серьезным вызовом для России и Китая.

Поскольку Путин и Трамп разорвали договор, который способствовал снижению риска ядерной войны, Америка должна нарастить свой арсенал неядерных ракет, чтобы не отстать от России и Китая

На прошлой неделе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который действовал более 30 лет, прекратил свое существование. Америка вышла из этого договора в пятницу, 2 августа, а Россия - в субботу, 3 августа. Пока США соблюдали все требования этого договора, Россия нарушила его, развернув более 100 запрещенных ракет промежуточной дальности (ракета промежуточной дальности означает ракету наземного базирования, которая является средством доставки оружия, с дальностью, которая превышает 3000 километров, но не превышает 5500 километров, - прим. ред.). Между тем Китай, который не был участником этого договора, развернул тысячи таких ракет. У США пока нет подобных ракет.

Чтобы устранить этот пробел, пришло время министерству обороны США создать и развернуть неядерные ракеты промежуточной дальности наземного базирования. Договор о РСМД был разумным соглашением, позволившим снизить напряженность и способствовавшим мирному окончанию холодной войны. После подписания этого договора в 1987 году Советский Союз и США ликвидировали ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Такие ракеты представляли собой опасность, потому что если бы их оснастили ядерными боеголовками, их можно было бы использовать - учитывая их короткое время подлета - для нанесения неожиданных ударов против союзников в Европе и против Советского Союза. Ликвидация таких ракет способствовала стабилизации отношений между Советским Союзом и США с их союзниками.

К несчастью, Россия нарушала условия этого соглашения на протяжении 10 лет. В 2008 году Россия нарушила его, проведя испытания крылатых ракет промежуточной дальности наземного базирования 9M729. Оснащенные современными системами наведения, ракеты 9M729 и другие новые российские ракеты могут наносить удары точно по целям. Эта точность позволяет России использовать боеголовки с неядерными зарядами, для которых характерна меньшая зона поражения по сравнению с ядерными боеголовками, а это в свою очередь повышает вероятность того, что Россия применит эти ракеты в случае конфликта.

В течение шести лет американские дипломаты терпеливо пытались убедить Россию в необходимости соблюдать условия этого договора, но Россия игнорировала просьбы США и союзников НАТО, продолжая создавать и развертывать запрещенные ракеты. Что еще важнее, Китай, который никогда не участвовал в этом двустороннем соглашении и несколько раз отказывался к нему присоединиться, занялся в конце 1990-х годов созданием ракетных войск, несомненно, призванных противостоять американским силам. Сейчас в распоряжении Китая есть тысячи ракет, оснащенных как неядерными, так и ядерными боеголовками. Эти высокоточные смертоносные ракеты способны атаковать корабли в море, военные базы на суше - не только на всей территории стран - союзниц Америки в Азии, но и на территории Америки, то есть на Аляске, Гуаме и Северных Марианских островах.

Поскольку у американских сил нет неядерных ракет наземного базирования, с помощью которых можно атаковать вражеские войска, и нет достаточного количества систем защиты от китайских или российских неядерных ракет наземного базирования, они регулярно терпят поражение на симуляторах для моделирования военных действий, в которых участвуют Китай или Россия. То есть Америка может потерпеть поражение и в настоящей войне.

Именно поэтому США необходимо обзавестись собственными ракетами промежуточной дальности наземного базирования с неядерными боеголовками. Наличие такие ракет обеспечит существенное оперативное преимущество американским войскам и станет серьезным вызовом для противников. Если развернуть эти ракеты на территории США и союзников, с помощью этих ракет можно будет быстро атаковать вражеские цели сразу же после их обнаружения. Более того, применяя эти ракеты для нанесения ударов по хорошо защищенным объектам и системам, можно будет уменьшить риски для пилотов самолетов и экипажей военных кораблей.

Эти новые ракеты сделают американские войска более эффективными и позволят удержать Китай, Россию и других противников от агрессивных действий. Более того, оснащая эти ракеты только неядерными боеголовками, США могут уменьшить риск того, что вражеские силы спутают их с ядерными ракетами, и рассеять те страхи, которые когда-то послужили основанием для подписания договора о РСМД. Эти ракеты также дадут США возможность заключить с Китаем, Россией и другими странами договор, который запретит ракеты промежуточной дальности наземного базирования, оснащенные ядерными боеголовками.

Некоторые обозреватели, специализирующиеся на вопросах контроля над вооружениями, считают, что выход из договора о РСМД опасен и может спровоцировать новую гонку вооружений. Но сейчас гораздо более опасный шаг - наблюдать за тем, как Китай и Россия развертывают свои арсеналы, пока мы продолжаем протестовать на словах и анализировать наши возможности. К счастью, у США сейчас появились более разумные варианты действий. Теперь, когда договор о РСМД перестал действовать, у сухопутных войск и морской пехоты появилась возможность разработать и развернуть ракеты промежуточной дальности наземного базирования. Когда конгресс США будет заканчивать работу над оборонным бюджетом, он может сделать разумные инвестиции в эти системы - выделить средства не только на создание новых ракет, но и на усовершенствование уже существующих ракет, таких как крылатые ракеты "Томагавк" (которые сейчас запускаются с кораблей и подлодок) или баллистические ракеты "Першинг II" (которые договор РСМД запрещал).

Ракетный арсенал, в который войдут как новые, так и усовершенствованные ракеты, позволит министерству обороны США в течение нескольких лет развернуть значительное количество ракет при относительно умеренных затратах. Китай и Россия прилагают массу усилий для того, чтобы нарастить свои ракетные войска. Теперь, когда США больше не связаны договором о РСМД, пришло время уравнять правила игры.

Тимоти Уолтон - научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок - независимого института в Вашингтоне, занимающегося изучением стратегий национальной безопасности.

Тимоти Уолтон (Timothy A. Walton)