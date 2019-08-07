Министерство обороны Украины вместо бронеавтомобилей "Дозор-Б" закупит их польские аналоги Oncilla

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Позор "Дозора":МОУ вместо украинских "Дозор-Б" купит польские аналоги по проданной документации ХКБМ

В министерстве обороны Украины вместо бронемашин "Дозор-Б" украинского производства закупили польский аналог "Oncilla". Об этом говорится в материале Радио Свобода "Донбас.Реалии".

"Министерством обороны Украины, в соответствии с государственным оборонным заказом на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - указано в ответе Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны [Украины].

Также в министерстве добавили, что за период с 2017-го по 2019 года ведомство не закупило ни одной украинской бронемашины "Дозор-Б". Ведомство не дало информации о недостатках ТКБМ "Дозор-Б", обнаруженных при эксплуатации.

Глава львовского завода Виктор Андрощук во время общения с журналистами сообщил, что на предприятии больше не производят машины "Дозор-Б": после 2016 года заказов не было.

Руководитель Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Руслан Джалилов отметил: "По оценке военных, эксплуатировавших "Онциллу", машина собрана более качественно, более просторная компоновка внутри. Машина не шумная внутри, тормозная система удовлетворяет, подзарядка идет изнутри".

Отмечается, что тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - это украинская разработка "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова". Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе, входящем в состав ГК "Укроборонпром".

Украинский "Дозор" впервые был представлен в 2004 году. В 2016-м в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе десяти бронемашин. В июле 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что на Львовском бронетанковом будет построено 20 новых бронемашин "Дозор", а полученные 920 млн гривен завод направит на танки, пожарные машины и новые "Дозоры".

В августе того же года экс-президент говорил, что завод производит 6 машин, чтобы исправить обнаруженные во время испытаний недостатки, а Минобороны сократило заказ на них.

При весе 8,5 тонн "Дозор" развивает скорость до 100 км/ч. Кроме экипажа, машина вмещает еще 6 человек. Броня автомобиля выдерживает попадание из стрелкового оружия калибром 7,62. "Дозор" оснащен дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом. Польский броневик "Онцилла" внешне похож на "Дозор", так как его создавали на основе украинской разработки. Для этого Польша купила у Украины лицензию на производство. Первую "Онциллу" представили в 2013 году.