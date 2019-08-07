Уже не винтовка, еще не пушка

Крупные стрелковые калибры – шанс для армий третьего мира и новых оружейных школ

Известность тяжелым крупнокалиберным снайперским винтовкам пришла сравнительно недавно, после успешного, а главное – массового применения американскими войсками Barrett M82 в ходе войны в Персидском заливе. Выход такого оружия на современный ТВД был вполне закономерным.

Этот вид стрелкового оружия в современном понимании появился в 1981–1982 годах, когда американская компания Research Armaments Prototypes (RAP) создала М500 для вооруженных сил США. По классификации, существующей в странах НАТО, такие винтовки принято определять как antimateriel rifle, калибрами от 8,5 до 20 миллиметров включительно.

Наша – первая

Тяжелые крупнокалиберные винтовки отличаются от обычного снайперского вооружения по дальности эффективной стрельбы, энергии пули (боеприпаса), массе и габаритам самой винтовки, отдаче при выстреле, несколько усложненной системе обслуживания и технологии работы снайперских пар (групп). На сегодня винтовки предназначены для уничтожения, нейтрализации или критического повреждения военной техники, включая легко- и среднебронированную, и укреплений противника. Они могут использоваться по дорогостоящему оборудованию: управляемым ракетам на пусковых установках, радиолокационной и оптической технике, хранилищам нефтепродуктов, низколетящей и стоящей на аэродромах авиации, другим значимым целям.

“ Белоруссия лишилась своего Мосина, конструктора от бога, и как результат – экспортного потенциала на миллионы долларов ”

Опыт нашей сирийской кампании также показал эффективность применения тяжелого стрелкового вооружения для борьбы с вражескими снайперами и корректировщиками артогня. Однако стрельба по живой силе противника является второстепенной задачей. Российские и зарубежные военные эксперты едины во мнении, что будущее снайпинга на сверхдальние дистанции с применением тяжелых крупнокалиберных винтовок заключается в том, чтобы лишить противника возможности сопротивляться, нейтрализовав его военную технику и оборудование, а не в примитивном уничтожении личного состава.

В истории военного дела тяжелое крупнокалиберное стрелковое оружие известно давно. Предками такого класса можно считать крепостные ружья, находившиеся на вооружении начиная с конца XVII века в европейских странах, и крепостные пищали в России. Этот класс с конструктивными изменениями просуществовал до середины XIX века.

В ходе Первой мировой британская армия опробовала и начала активно применять винтовки под сверхмощный патрон 600-Nitro Express для поражения целей за бронещитами, используемыми в немецкой и австрийской армиях. В то же время немецкие инженеры впервые в мире разработали, а войска начали применять противотанковое ружье для борьбы с английскими Mk. Mauser T-Gewehr под специальный патрон 13,25х92 миллиметра SR оказалось вполне эффективным оружием, притом что металл брони не отличался высоким качеством, а техника – скоростными характеристиками.

С возникновением новой концепции создания танков и их применения появились и новые требования к противотанковому ружью. В Советском Союзе были разработаны противотанковые ружья ПТРС и ПТРД, проявившие себя наилучшим образом. Но невысокая кучность боя и отсутствие мест для крепления оптического прицела не позволяют отнести такое оружие к снайперскому. Этот недостаток попробовали ликвидировать еще в 1942 году – в Ленинграде было разработано экспериментальное противотанковое ружье ЗИФ под тяжелый пулеметный патрон калибра 14,5 миллиметра. Его оснастили оптическим прицелом, поработали над стволом и механикой, повысив кучность боя. Чуть позже появились укороченные варианты ЗИФ-11, ЗИФ-11А, ЗИФ-11Б, которые имели улучшенные тактические характеристики и стали первыми в мировой военной практике крупнокалиберными снайперскими винтовками. К сожалению, этих винтовок Ленинградский завод им. Фрунзе и завод № 7 Наркомата вооружений (НКВ) выпустили не более десятка опытных образцов и, кроме как на Ленинградском фронте, ЗИФы нигде не применялись.

Талант при ограниченных возможностях

В стратегии ведения современной войны тяжелые сверхдальнобойные снайперские винтовки обретают вторую жизнь. Это связано с несколькими факторами. Первый – сравнительная дешевизна. У большинства стран третьего мира армии, приспособленные для обороны, и ограниченные финансовые возможности. Они не могут позволить себе дорогостоящие высокотехнологичные современные изделия других классов. Следующий фактор – простота обращения. Даже человек с элементарным образованием достаточно легко обучаем владению снайперским оружием. И еще один момент, который очень часто играет определяющую роль, но редко упоминаемый: возможность производства такого оружия и боеприпасов к нему в странах с относительно слабым инженерным и технологическим развитием.

Когда мы говорим о международном рынке вооружений, чаще всего имеем в виду высокотехнологичные системы, выпускаемые ведущими странами. Забывается, что существует не менее объемный рынок полуфабрикатов, ствольных заготовок, специального назначения металлопроката, комплектующих. Важную роль играет наличие в конкретной стране научно продвинутой конструкторской традиции. Растет число государств, где уже существуют или возникают инженерные школы по разным технологическим направлениям. Здесь прослеживается реальная зависимость от человеческого фактора – таланта конструктора, отношения к нему чиновников от военных ведомств и окружающих людей.

"Истиглал" из Ширвана

Данный фактор наиболее заметен на постсоветском пространстве. Примеры такого рода – Азербайджан и Белоруссия, где никогда не было сколь-нибудь значительных инженерных оружейных школ. В этих странах стрелковку начали разрабатывать с нуля почти в одно и то же время. В Азербайджане была разработана и принята на вооружение приличная мультикалиберная снайперская винтовка IST "Истиглал" под бронебойный патрон калибра 14,5 миллиметра, которую Баку успешно вывел на международный рынок и поставляет в Турцию, Пакистан, Иорданию. Винтовка построена на основе схемы с ручной перезарядкой, продольно скользящим поворотным затвором. Запирание ствола осуществляется на шесть боевых упоров. Стволы быстросменные, что позволяет в полевых условиях варьировать калибр. Комплектуется оптическим прицелом с боковым креплением. Питание из коробчатых магазинов на три патрона. Основное отличие этой винтовки от других – наличие в конструкции мощного откатного механизма, включающего в себя гидравлический демпфер и пневматический накатник (по типу артиллерийских систем). При выстреле жестко запертый ствол откатывается внутри корпуса оружия, чем достигается смягчение мощной отдачи. Дополнительно ее снижают развитый дульный тормоз и амортизирующая подушка на затыльнике приклада. Винтовка предназначена только для стрельбы с упора, для чего имеет складную двуногую сошку.

"Призовая" теперь в эмиграции

В Белоруссии, стране с развитыми современными технологиями, с давними традициями в самых разных фундаментальных областях науки и техники, инженерная оружейная школа начала складываться только сейчас. Здесь тоже есть первые достижения: пистолеты ПСНВ и самозарядный ПВ-17 калибра 9х19 конструкции Игоря Васильева, а также снайперские винтовки СВ-01 под патрон 7.62 миллиметра и СВ-02 (5.56 мм). На них ставятся оптические прицелы "Пума" 3-12 белорусского производства. Оружие было представлено на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2019, ("Багги из России, камикадзе из Китая"). Однако другими типами стрелковки собственной разработки республика пока похвастаться не может. А то, что представлено, достаточно сырое и с точки зрения маркетинга маловразумительное. Конечно, создать свое оружие с нуля замечательно, но это еще не оружейная школа. Она требует времени, постоянной заботы соответствующих ведомств, прежде всего о конструкторах. К сожалению, талантливые оружейники уезжают из Белоруссии. Примером может служить Константин Конев, разработавший снайперскую винтовку "Конев ВК-003" (известную как СВК), уже в 2000 годах получившую хорошие отзывы у международных экспертов и самых капризных потребителей – спортсменов, занимающихся снайпингом. На международных соревнованиях с ее помощью взяли несколько призов, и с тех пор к марке ВК-003 прикрепился эпитет "призовая". Винтовка уже тогда имела экспортный потенциал. При стрельбе на дистанции 100 метров пять пуль калибром 7,62 (NATO .308Win) укладывались в круг диаметром 15 миллиметров. Данный результат без преувеличения можно назвать отличным, винтовка оказалась вполне конкурентоспособна даже на фоне аналогов от именитых европейских и американских оружейных фирм, имеющих опыт конструирования, производства и маркетинга стрелкового оружия в сотни лет.

ВК-003 представляла классический "болтовик" – снайперскую винтовку с ручной перезарядкой и продольно-скользящим затвором. Она была сконструирована и построена по модульной схеме, которая допускала смену калибра путем замены ствола и затворной группы. К сожалению, до серийного выпуска или принятия на вооружение белорусской армией винтовка так и не дошла, а конструктор был вынужден эмигрировать.

Однако свой потребитель у нее нашелся. Винтовку под названием Zbroyar Z-008 стала выпускать частная оружейная компания "Зброяр" ("Оружейник"), основанная на Украине в 2006 году. До своего отъезда в США Константин Конев оставался ее главным конструктором и исполнительным директором. В дальнейшем на базе упомянутой модели был разработан целый модельный ряд Zbroyar, в том числе и тяжелые снайперские винтовки под натовские калибры, кстати, хорошо продающиеся за пределами Украины.

Уже в США Константин Конев разработал новую высокоточную снайперскую винтовку под чисто американским названием Konev Modular Rifle. Сейчас готовятся серийные образцы, выпуск начнется в 2020 году уже под звездно-полосатым флагом. Остается только поздравить белорусского гения, достаточно молодого человека, бывшего воспитанника Минского суворовского училища и советского лейтенанта в отставке, с новым изобретением и сожалеть о том, что его родина лишилась своего Мосина, конструктора от Бога, и как результат – экспортного потенциала на миллионы долларов.

Окончание следует.

Владимир Быковский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года