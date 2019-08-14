Уже не винтовка, еще не пушка — часть II

Противотанковое ружье для снайпера высшей квалификации

Особый интерес представляют тяжелые снайперские винтовки типа Тruvelo SR, производимые в Южно-Африканской Республике под патроны 20-го калибра и стоящие на вооружении армии ЮАР. Это уникальные, по существу промежуточные образцы между стрелковым оружием и легкими артиллерийскими системами.

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Надо отметить, что в ЮАР существует давняя традиция конструирования и выпуска своего стрелкового оружия, восходящая к голландской и немецкой оружейным школам.

Truvelo SR – целое семейство снайперских винтовок, которые производятся компанией Truvelo Armoury. Все с продольно-скользящим поворотным затвором. С инженерной точки зрения ничего революционного, кроме высочайшей точности обработки деталей. Компания из ЮАР принципиально делает ставку на высокое качество изделий и относительно доступную стоимость. Это подразумевает надежную и безотказную работу в самых разных географических и климатических условиях: до десятикилометровой высоты и в диапазоне температур от минус 35 до плюс 55 градусов.

“ Калибр 20х110 миллиметров дает стрелку возможность уверенно поражать цели на дистанции до двух километров ”

Truvelo SR 20х110 миллиметров легко отличить от Truvelo SR 20х82 миллиметра по отсутствию магазина. Первая модель однозарядная. Вторая – с коробчатым магазином на пять патронов. Подобные образцы не являются чем-то новым для армии ЮАР, еще в 1997 году на вооружение была принята крупнокалиберная снайперская винтовка Mechem NTW-20 того же калибра.

Определенный интерес вызывают патроны к обеим маркам, разработанные на основе снарядов для зенитных пушек 1930–1940 годов. Боеприпас выпускался немецкой компанией Mauser начиная с 1930-го для артиллерийских систем противотанковой обороны рейхсвера (пушка 2-сm Mauser). Позднее был приспособлен и широко применялся в авиационных пушках (20-мм MG 151/20), которыми оснащались все истребители люфтваффе, а также в зенитном вооружении.

Другой патрон калибра 20х110 миллиметров был создан на основе снаряда 20х110 миллиметров Hispano. В годы Второй мировой он использовался в британских зенитных орудиях Hispano-Suiza HS/404. Сегодня модифицированные патроны 20 калибра используются не только в ЮАР, но и в вооруженных силах Хорватии – в тяжелых снайперских винтовках RT-20. Несмотря на солидный возраст, боеприпасы в новом качестве обрели вторую жизнь. Имеется целая линейка: в бронебойном, бронебойно-зажигательном, осколочно-фугасном исполнении.

Калибр 20х110 миллиметров дает стрелку возможность уверенно поражать цели на дистанции до двух километров. С расстояния 200 метров пробивается 25-мм гомогенная стальная броня средней твердости при угле встречи 60 градусов. Мощности патрона хватает для выведения из строя не только устаревшей легко- и среднебронированной техники, но и некоторых новых типов БМП и БТР. От такого не защитит ни один из существующих бронежилетов.

Одна на троих

Разберем некоторые особенности конструкции, присущие всему классу тяжелых снайперских винтовок повышенной мощности. Обе модели построены по классической схеме, в них используется продольно-скользящий поворотный затвор, запирающий канал ствола на два радиальных и три боевых упора. На массивный ствол (длина ствола у модели Truvelo SR 20x110 мм – 1100 мм) устанавливается мощный дульный тормоз-компенсатор типа "голова змеи". Он, по утверждению производителя, способен гасить до 60 процентов отдачи в момент выстрела. Либо ставится четырехкамерный дульный тормоз-компенсатор классического типа.

Снайперские боеприпасы поражают разнообразием

Снайперские боеприпасы поражают разнообразиемСтволы к винтовкам производятся в соответствии с международными спецификациями С.I.P. и NАТО. Холодно кованный ствол врезается в выполненную из стали ствольную коробку. На ее горизонтальной верхней поверхности располагается планка Пиккатинни, на нее устанавливается оптический прицел и дополнительный "обвес". В передней части импровизированного цевья монтируются регулируемые сошки с широкими загнутыми опорными стойками. Предохранитель находится в задней части затвора, имеет три позиции. Приклад скелетного типа выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, не складывается. На его тыльной части расположена специальная амортизирующая накладка, а на верхней плоскости – регулируемая, под щеку стрелка. Надо отметить, что винтовки Truvelo SR не отличаются кучностью стрельбы (2-МОА на дистанции 500 м), однако ее достаточно для решения задач, возложенных на данный класс оружия. Особенно если принять во внимание калибр и характер используемых боеприпасов. По сути перед нами высокоточное противотанковое ружье. Оно отлично показывает себя в обороне (опыт применения накоплен и проанализирован военными специалистами).

Винтовки Mechem NTW-20 и Truvelo SR обоих калибров по- настоящему тяжелые, весят без малого 25 килограммов. Это предполагает работу снайперов в парах и даже тройках. Винтовки дополнительно комплектуются, кроме сошек, еще и специальной массивной треногой, как у крупнокалиберного пулемета "Браунинг М2", весящей 10 килограммов (складная тренога содержит дополнительный механизм, снижающий отдачу в момент выстрела). Плюс дополнительное оснащение, боеприпасы, приборы наблюдения, лазерные дальномеры, а также личное оружие, средства связи и, наконец, портативная электронная метеостанция – в сумме получается больше 70 килограммов, и даже если распределить на трех человек – тяжеловато. Оружие практически превращается в стационарное. Это не хорошо и не плохо, все зависит от того, в оборонительной, наступательной или разведывательно-диверсионной операции оно применяется. Вопрос к размерам оружия. Длина винтовок в собранном виде – 1990 миллиметров. В рейд по тылам противника с такими габаритами не отправишься. При необходимости транспортировки винтовки на большие расстояния она в не разобранном почти виде укладывается в прочный фирменный кейс. Профессионально пользоваться такой винтовкой могут только снайперы, обладающие высокой квалификацией, поражающие цель с первого выстрела и на значительном расстоянии.

Иранский монстр

В Иране никогда не было своей оружейной школы. Но она появилась. В 2012 году общественности представили первую тяжелую снайперскую винтовку Shaher. Это был опытный образец, топорно сделанный, вызвавший у международных экспертов саркастические улыбки и получивший среди конструкторов оружия заслуженное прозвище "иранский монстр". Весом 22 килограмма и длиной 1850 миллиметров, под не совсем обычный патрон калибра 14,5х114 миллиметров, зато целиком иранского производства. Как отмечают ее создатели, винтовка Shaher представляет собой очень удобный в производстве образец, так как все ее детали выполнены на обычном токарном станке или простой штамповкой. И как отмечалось особо, от токаря не требуется высокой квалификации. Конечно, сразу возникает вопрос о точности винтовки.

Получившееся удивительное оружие не обескуражило иранских конструкторов, они продолжали работать и учиться. Усилия, подкрепленные вниманием правительства, не прошли даром. Появилась более или менее приличная винтовка образца 2017 года Heidar того же калибра – 14,5х114 миллиметров. Разработчики позиционируют ее как дальнобойную снайперскую с дальностью эффективной стрельбы две тысячи метров. По мнению иранских экспертов, Heidar предназначена для оснащения поддерживаемых Тегераном группировок в других странах, прежде всего участвующих в гражданской войне в Сирии. Это косвенно подтверждает мнение международных экспертов, что в Иране идет полным ходом разработка других тяжелых снайперских винтовок более высокого качества и большего калибра, приемлемых для оснащения собственной армии.

Калибр по обстановке

Сегодня в оружейном мире одним из основных направлений работы конструкторов стало создание модульных или мультикалиберных винтовок (стрелковых систем). Они востребованы современным рынком. Подобные винтовки позволяют стрелку менять калибр по обстановке, переходить на использование другого патрона. Делается это быстро и просто. Если быть точным, то меняются ствол, чашечка затвора, горловина магазина. А планка Пиккатинни дает возможность моментально поменять оптический прицел или дополнить его специальными приборами.

Образцы модульных высокоточных винтовок есть и в России. Их выпускают и частные компании, и крупные государственные предприятия.

Владимир Быковский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (794) за 13 августа 2019 года