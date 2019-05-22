Багги из России, камикадзе из Китая

Белоруссия вооружается лучшими иностранными образцами

Крупнейшая белорусская выставка вооружений и военной техники MILEX 2019, прошедшая в Минске с 15 по 18 мая, наглядно продемонстрировала курс национального ОПК на развитие собственного производства ВВСТ, о чем президент Александр Лукашенко говорил 19 апреля в ежегодном послании к народу и Национальному собранию.

Военно-техническое сотрудничество с Россией по-прежнему играет ключевую роль для Белоруссии. Его общий объем, сообщил перед MILEX 2019 генеральный директор АО "Рособоронэкспорт", входящего в госкорпорацию "Ростех", Сергей Михеев, превысил миллиард долларов: "Россия и Беларусь являются стратегическими партнерами в военной и военно-технической областях. Спектр взаимных интересов необычайно широк: от поставок финальной продукции и комплектующих до совместных научно-исследовательских и практических проектов в оборонной сфере".

Показывает Россия

Действительно, наше участие в выставке уступало по масштабам только белорусскому. Общая площадь российской экспозиции превысила 500 квадратных метров. В салоне приняли участие восемь крупнейших российских оборонных холдингов. В общей сложности отечественный ОПК продемонстрировал более 220 образцов ВВТ, в том числе модели учебно-боевого самолета Як-130, танка Т-90С, БМПТ, ЗРК "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ". Особый интерес участников выставки вызвали танк Т-90МС, самоходный противотанковый комплекс (СПТРК) "Хризантема-С" и ПТРК "Корнет-ЭМ".

“ Завод точной электромеханики представил макет новой тактической баллистической ракеты и пусковой контейнер для нее ”

Российская "оборонка" продолжает углублять и развивать технологическое сотрудничество с белорусскими компаниями: рассматриваются, в частности, вопросы совместного производства продукции военного назначения (ПВН), а также модернизация уже разработанных изделий при помощи новых комплектующих. В ходе выставки стало известно, что ряд компонентов новейшего легкого армейского багги "Чаборз-М3", разработанного Российским университетом спецназа (РУС), будет производиться белорусской компанией "Минотор-Сервис". Ее представители отметили, что решение было принято после тщательного анализа места "Чаборза" на рынке – спрос на машины этого класса велик, и такое сотрудничество поможет своевременно выполнить все заказы. В настоящее время белорусское предприятие изготавливает несущую раму и подвеску как для легкого багги "Чаборз-М3", так и для более крупного "Чаборза-М6". Не исключено, что машины могут быть приобретены для белорусской армии с локализацией их производства в "Минотор-Сервис".

Системы в приоритете

Крупнейший производитель тяжелой колесной техники – Минский завод колесных тягачей (МЗКТ, рыночный бренд "Волат") вооружил новый бронеавтомобиль МЗКТ-490100 (экспортное обозначение V-1) дистанционно управляемым боевым модулем ДБМ-12,7 разработки холдинга "Высокоточные комплексы" (входящего в госкорпорацию "Ростех"). Белорусская компания "ЦНИП" разработала новую пусковую установку для противотанковых ракет, совместимую с серийно производящимся российским ПТРК "Конкурс-М". Как отметили представители разработчика, к этому изделию уже проявляют повышенный интерес потенциальные иностранные заказчики. ЦНИП также представил модернизированную буксируемую зенитную установку ЗУ-23-2(РБ), в состав которой интегрирован ряд компонентов российского производства. Предприятие "Минотор-Сервис" показало самоходный противотанковый ракетный комплекс (СПТРК) на базе бронеавтомобиля собственной разработки "Витим" с колесной формулой 4х4, оснащенный одинарной пусковой установкой российского ПТРК "Корнет-Э".

В отличие от прошлых выставок MILEX 2019 свидетельствует о том, что в Белоруссии осуществлен переход от разработки разрозненных средств к созданию систем вооружения, что позволяет существенно повысить не только их боевые возможности, но и конкурентоспособность на рынке ПВН. Активно развиваются научные школы, прежде всего в ракето- и приборостроении, электронике, робототехнике. Это позволяет белорусскому ОПК успешно вести собственную разработку современных образцов ВВТ.

В частности, на MILEX 2019 можно было увидеть бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-4Б, которая в ближайшее время пополнит арсенал Сил специальных операций (ССО) Белоруссии. ЦНИП продемонстрировал модернизированный СПТРК "Шершень-М", размещенный на базе бронеавтомобиля МЗКТ-490100 и вооруженный четырьмя противотанковыми ракетами. КБ "Дисплей" показало два беспилотных квадрокоптера, оснащенных ручными противотанковыми гранатометами РПГ-26. Такие БЛА – недорогое и достаточно эффективное оружие, способное бороться на поле боя с бронированными целями. Повышенное внимание белорусский ОПК уделяет развитию средств, предназначенных для защиты от боевых и разведывательных БЛА. В частности, КБ "Радар" представило новое ружье-антидрон "Гроза-Р2" и мобильную станцию борьбы с беспилотниками "Гроза-С". По словам представителей компании, система семейства "Гроза" в настоящее время состоит на снабжении вооруженных сил 15 государств.

Минск также углубляет работы в сфере развития сухопутной робототехники.

Робот по призыву

На предыдущей выставке MILEX 2017 демонстрировался безэкипажный СПТРК "Богомол" с четырьмя противотанковыми ракетами. Два года спустя Белоруссия показала боевой роботизированный комплекс (РТК) "Берсерк", предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и вооруженный двумя 7,62-мм скорострельными пулеметами ГШГ-7,62. Оба образца в настоящее время проходят испытания и не исключено, что белорусская армия примет их на вооружение в ближайшие годы.

Обладая развитой ремонтно-технологической базой, ОПК Белоруссии особое внимание уделяет модернизации ранее разработанных образцов ВВТ, что также стало одной из основных тем MILEX 2019. Например, ОКБ "ТСП" впервые показало модернизированный ЗРК средней дальности "Бук-МБ3К", пусковая установка которого почти полностью выполнена из белорусских компонентов. ЗРК способен применять как ранее произведенные, так и новые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), в том числе прошедшие ремонт и модернизацию на оборонных предприятиях страны.

Экспозиция MILEX 2019 в павильоне и на открытой площадке. Фото: Николай Новичков

Национальный спецэкспортер – компания "Белспецвнештехника" (БСВТ) продемонстрировала ЗРК "Трио", предназначенный для борьбы с малогабаритными воздушными целями, в том числе БЛА. В его состав входят подвижный пункт разведки и управления (ППРУ), глубоко модернизированные ЗСУ-23-4 "Шилка" и ЗРК ближнего действия 9К35 "Стрела-10", стреляющий ракетами 9М37М, 9М333 и модернизированными Р-60М, адаптированными для поражения целей размером не менее 30х30 сантиметров, огневой РТК "Берсерк". Огневые средства ЗРК "Трио" дополняют друг друга, что позволяет эффективно уничтожать малоразмерные воздушные цели различного класса, включая мини-БЛА. По словам представителей БСВТ, новый комплекс отличается повышенной эффективностью против беспилотников, а также относительно невысокой стоимостью.

Появление перспективных вооружений и военных технологий не только позволило Белоруссии расширить ВТС с традиционными зарубежными партнерами, но и создало предпосылки для выхода предприятий на новые рынки. По данным Госкомвоенпрома (ГКВП) Белоруссии, в настоящее время заключено более 50 двусторонних соглашений в сфере ВТС более чем с 40 странами, ПВН поставляется в 76 государств. Объем ее экспорта увеличился почти в семь раз и в 2018 году превысил миллиард долларов.

Китайский акцент

Белоруссия продолжает укреплять ВТС с КНР. Одной из новинок выставки MILEX 2019 стала модернизированная РСЗО В-300РК "Полонез-М", созданная при участии китайских специалистов. Белорусские разработчики подчеркивают тот факт, что за счет имеющегося в республике научно-технического потенциала удалось не только решить задачу локализации производства "Полонеза-М", но и разработать для этого комплекса целый ряд компонентов и алгоритмов системы навигации и управления. Ведутся работы по замене импортных комплектующих на отечественные элементы РСЗО: пускового контейнера, реактивного снаряда, системы управления, в том числе навигационного устройства, автопилота и рулевых приводов.

Белорусский завод точной электромеханики (ЗТЭМ) показал на выставке макет новой тактической баллистической ракеты и пусковой контейнер для нее. Как сообщил представитель предприятия, разработка выполняется по программе дальнейшего развития "Полонеза-М", который в перспективе может стать мобильным ОТРК. Макет новой ракеты и пусковой контейнер для нее были представлены на выставке для того, чтобы показать потенциальным зарубежным заказчикам возможности комплекса "Полонез-М" в ближней перспективе.

При успешном решении задачи вооруженные силы Белоруссии получат относительно недорогой и достаточно эффективный оперативно-тактический ракетный комплекс, конфигурация которого будет напоминать китайский M20. Тактическая ракета запускается по баллистической траектории, получает данные коррекции от спутниковой навигационной системы на участке крейсерского полета, а атакуя цель, переходит к вертикальному снижению. Дальность стрельбы составит 290 километров, точность наведения – 30 метров. Масса ракеты ожидается в пределах четырех тонн, боевая часть – 480 килограммов, длина ракеты – 7835 миллиметров, диаметр – 750 миллиметров, время подготовки к пуску – менее 10 минут. На каждой боевой машине будет установлено по два транспортно-пусковых контейнера.

Белоруссия и КНР совместно разрабатывают новую ЗУР 9М318 с дальностью действия до 70 километров для ЗРК семейства "Бук". Натурный макет этой ракеты также впервые был показан на выставке. Как сообщил представитель ОКБ "ТСП", дальность поражения – 3–70 километров, рабочая высота – 0,015–25 километра, максимальная скорость цели – 1350 метров в секунду, головка самонаведения – активная, минимальная эффективная поверхность рассеяния цели – менее 0,1 квадратного метра, допустимая перегрузка на траектории полета – 25 единиц, масса – 815 килограммов.

На статической экспозиции выставки макет ракеты 9М318 был представлен рядом с модернизированной 9М38МБ1 для ЗРК "Бук", "Бук-М1", "Бук-МБ", "Бук-МБ2". Как известно, ракета 9М38 была разработана еще в СССР. В Белоруссии имеется арсенал этих ракет, которые модернизируются и предлагаются за рубеж. Поскольку производство ЗУР 9М38 в России давно прекращено, а Белоруссии необходимо восполнять боекомплект как своих ЗРК, так и модернизированных "Буков", поставляемых на экспорт, то создание 9М318 стало одной из приоритетных задач национального ОПК.

Выставка наглядно показала, что задача создания национальной ракетной промышленности последовательно реализуется. Председатель ГКВП Роман Головченко заявил: "Президент поставил задачу развивать эту сферу, поэтому ключевое направление, над которым мы сейчас работаем, – это дальнейшее развитие ракетостроения".

На MILEX 2019 подтвердилось, что среди приоритетов белорусского ОПК – создание линейки ударных беспилотных авиационных комплексов (БАК) различных типов. Для решения этой задачи объединяются усилия всех разработчиков БЛА. Кроме того, для ударных БАК создается семейство малоразмерных высокоточных авиационных средств поражения.

В этой области Белоруссия также активно сотрудничает с КНР. Рассматривается вопрос о возможности принятия на вооружение малоразмерных китайских БЛА-камикадзе. Компания "ОКБ "ТСП" даже представила на выставке проект самоходного комплекса, оснащаемого четырьмя или пятью разведывательно-ударными беспилотниками CH-901, хотя данный проект пока находится лишь в начальной стадии разработки.

Стоит также отметить, что возможно развитие сотрудничества Минска и Пекина в таких новых областях, как военное автомобилестроение, бронетанковая техника и радиоэлектроника.

Выставка MILEX 2019 показала ряд важных тенденций в развитии ОПК Белоруссии. Партнерство с Россией в военно-технической сфере по-прежнему остается в приоритете. Вместе с тем Минск последовательно проводит политику более широкого сотрудничества с иностранными государствами, в первую очередь с КНР. По сравнению с прошлой выставкой участие китайских компаний в MILEX 2019 оказалось более представительным. Одновременно Белоруссия продолжает развивать компетенции в области ремонта и модернизации советской военной техники, приводя ее к современному облику.

Глава ГКВП Белоруссии Роман Головченко отметил: "Создавать то, что мы можем, и модернизировать ту технику, что у нас имеется, – приоритетное направление деятельности Госкомвоенпрома, организаций, входящих в его систему, и оборонного сектора экономики на ближайшую перспективу".

Николай Новичков

Дмитрий Федюшко, информационно-аналитический отдел ТАСС, специально для ВПК

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (782) за 21 мая 2019 года