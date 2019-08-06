ВМС США приняли на вооружение боевой корабль LCS-15 "Биллингс"

ЦАМТО, 5 августа. Компания Lockheed Martin объявила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) церемонии ввода в боевой состав ВМС США боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) класса "Фридом" – LCS-15 "Биллингс".

"Биллингс" является 17-м кораблем LCS, который поставлен ВМС США, и восьмым кораблем версии "Фридом". Закладка киля LCS-15 "Биллингс" состоялась 2 ноября 2015 года, спуск на воду – 1 июля 2017 года. Корабль был передан ВМС США 1 февраля 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. В состав возглавляемого Lockheed Martin консорциума, осуществляющего строительство кораблей LCS, входят проектировщик Gibbs & Cox, верфь Fincantieri Marinette Marine, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 9 кораблей класса "Фридом". Головной корабль, LCS-1 "Фридом", был заложен на верфи Marinette Marine в июне 2005 года, спущен на воду в сентябре 2006 года и вошел в состав ВМС США в ноябре 2008 года. Второй корабль серии, LCS-3 "Форт Уорт", вошел в боевой состав флота 22 сентября 2012 года, третий, LCS-5 "Милуоки", – 21 ноября 2015 года, четвертый, LCS-7 "Детройт", – 22 октября 2016 года. 25 сентября 2017 года Lockheed Martin передала ВМС США пятый корабль серии, (LCS-9) "Литтл-Рок", 22 августа 2018 года еще два корабля, "Сиу-Сити" (LCS-11) и "Уичито" (LCS-13). "Индианаполис" (LCS-17) был передан ВМС США в конце июля.

В настоящее время заказаны и на разных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Сент-Луис" (LCS-19), "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21), "Куперстаун" (LCS-23), "Мэринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29) и "Кливленд" (LCS-31).

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

"Фридом" представляет собой стальной корабль длиной 115,3 м, шириной 17,5 м и водоизмещением 2862 т, оборудованный алюминиевой надстройкой. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 40 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль. Корабль оснащен автоматизированной системой боевого управления COMBATSS-21, разработанной с применением алгоритмов системы управления оружием "Иджис". "Фридом" отличается высоким уровнем автоматизации, вооружен ЗРК RAM и 57-мм АУ Mark 110, обладающей скорострельностью 220 выстр./мин. Корабль легко реконфигурируется и может оснащаться ПТУР "Хеллфайр", 30-мм пушками, пилотируемыми и беспилотными аппаратами.