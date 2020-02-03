На верфи в Маринет спущен на воду боевой корабль прибрежной зоны LCS-23 "Куперстаун"

ЦАМТО, 31 января. Компания Lockheed Martin 19 января сообщила о состоявшейся на предприятии Fincantieri Marinette Marine (FMM) в Маринетт (шт.Висконсин) церемонии спуска на воду боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) LCS-23 "Куперстаун".

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. В состав возглавляемого Lockheed Martin консорциума, занимающегося постройкой кораблей LCS, входят проектировщик Gibbs & Cox, Fincantieri Marinette Marine, а также еще около 800 субподрядчиков в 42 штатах.

Церемония закладки киля LCS-23 состоялась 14 августа 2018 года. Портом приписки судна станет военно-морская база "Мейпорт" (шт.Флорида).

До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 9 кораблей класса LCS ("Фридом"). Последним 26 октября 2019 года в боевой состав ВМС США вошел LCS-17 "Индианаполис".

В настоящее время на разных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Сент-Луис" (LCS-19), "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21), "Мэринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29) и "Кливленд" (LCS-31). Крещение "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21) прошло 15 июня 2019 года. Постройка "Нантакет" (LCS-27) начнется осенью 2020 года.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

LCS представляет собой стальной корабль длиной 115,3 м, шириной 17,5 м и водоизмещением 2862 т, оборудованный алюминиевой надстройкой. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 40 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль. Корабль оснащен автоматизированной системой боевого управления COMBATSS-21, разработанной с применением алгоритмов системы управления оружием "Иджис". Он отличается высоким уровнем автоматизации, вооружен ЗРК RAM и 57-мм АУ Mark 110, обладающей скорострельностью 220 выстр./мин. Корабль легко реконфигурируется и может оснащаться ПТУР "Хеллфайр Лонгбоу", 30-мм пушками, пилотируемыми и беспилотными аппаратами.