Путин подписал законы о ратификации протоколов об изменениях в устав ОДКБ

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации Второго и Третьего протоколов, которыми вносятся изменения в Устав ОДКБ от 7 октября 2002 года.

Документы, принятые Госдумой 24 июля 2019 года и одобренные Советом Федерации 26 июля 2019 года, опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

24 декабря 2018 года сообщалось, что Путин распорядился подписать протоколы, касающиеся деятельности ОДКБ.

Речь идет о Третьем протоколе о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года и Втором протоколе о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

Ранее в декабре 2018 года правительство одобрило и представило президенту проект Третьего протокола о внесении изменений в устав ОДКБ, касающихся наблюдателей и партнеров организации.

В проекте определяются критерии и порядок предоставления заинтересованным государствам статуса наблюдателя и партнера ОДКБ.

Еще одним постановлением правительство одобрило и представило президенту для подписания Второй протокол о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности, предусматривающий, что в состав Совета коллективной безопасности могут входить не только главы государств-членов ОДКБ, но и главы их правительств.