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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Средний размер денежного довольствия солдат-контрактников увеличится до 30-50 тыс. рублей - газета Вооружённых сил РФ

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: http://stat.mil.ru

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Денежное довольствие российских военнослужащих контрактной службы 1-4 тарифных разрядов, которые с 1 сентября получат ежемесячные 50-процентные надбавки к денежному содержанию, возрастёт до 30-50 тысяч рублей, сообщает в пятницу газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

"С учётом принимаемых мер средний размер денежного довольствия рядового и сержантского состава, проходящего военную службу по контракту, увеличится с нынешних 20-40 тысяч рублей до ожидаемых 30-50 тысяч рублей и более, что приблизит социальные гарантии этой категории военнослужащих к тем, которые имеют офицеры и прапорщики", - сказано в публикации.

Особенно заметно это проявится, отмечает газета, "после существенного увеличения среднего размера компенсационных выплат за наём жилых помещений до уровня фактических затрат на эти цели с нынешних 3,9 тысячи рублей до 12,8 тысяч рублей в зависимости от населённого пункта".

"Красная звезда" напоминает, что с 1 сентября текущего года военнослужащие, занимающие воинские должности рядового и сержантского состава, для которых штатом воинской части предусмотрены 1,2,3 и 4-й тарифные разряды, станут получать 50-процентную ежемесячную надбавку к окладу по воинской должности. "И еще необходимо учитывать запланированную со второго осеннего месяца индексацию денежного довольствия на 4,3 процента всем категориям военнослужащих", - сказано в публикации.

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Россия
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