Создание ремонтных батальонов в составе армий в 2,5 раза ускорит восстановление военной техники в ЦВО
ЦАМТО, 2 августа. Ремонтно-восстановительные батальоны ЦВО, дислоцированные на территории Сибири и Поволжья, переданы в состав армий. Формирование этих подразделений позволит ускорить восстановление военной техники в 2,5 раза.
"С целью обеспечения автономности в вопросах технического обеспечения армий принято решение на переподчинение отдельных ремонтно-восстановительных батальонов. Введение ремонтно-восстановительных батальонов в состав армий увеличило возможности по эвакуации неисправных образцов и ремонту более чем в 2,5 раза за счет оперативного принятия решения должностными лицами материально-технического обеспечения армии", – сообщил заместитель командующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Лемякин.
Он отметил, что ремонтно-восстановительные батальоны находятся в Кемеровской и Самарской областях. А в Челябинской области с 1 декабря 2018 года действует отдельный ремонтно-эвакуационный полк.
Ранее сообщалось, что отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, который были расформированы в 2008 году, вернут в состав вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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Точнее командование этой армии может бросить его на ремонт танков, потом плюнуть на танки, решив, что артиллерия важнее и отправить в какую нибудь арт бригаду чинить выбитую осколками ствольную артиллерию, потом понадобится вернуть в строй комплексы войсковой ПВО.
Это я к тому, что мало того, что батальон всего один, так и силы его достаточно ограничены и везде своя специфика, каждая ремонтируемая техника требует определенных навыков и знаний иногда, приходящих с годами ее эксплуатации.
Куда логичнее было пойти с другой стороны- при каждом батальоне создать ремвзвод или ремроту (в зависимости от типа батальона, его ОШС, количества техники, ее сложности и ремонтопригодности в полевых условиях).
Тоже самое с полками, если это например, танковый или зенитный или артиллерийский полк, то при нем можно создать ремроту из профессиональных механиков и автоэлектриков, токарей, сварщиков и других специалистов, которые будут наизусть знать ту матчасть, которая будет за ними закреплена.
Ремроты несколько расширенного и усиленного состава можно придавать бригадам.
А вот дивизиям (особенно мотострелковым и бронетанковым) хорошо бы иметь свои собственные ремонтные батальоны.
Тогда и скорость возврата техники будет достаточно высокой и качество ее ремонта.
Ну это мое ИМХО.