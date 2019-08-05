Войти
05.08.2019
ЦАМТО

Создание ремонтных батальонов в составе армий в 2,5 раза ускорит восстановление военной техники в ЦВО

453
2
+1
РЭМ-КС
Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КС на шасси БЗКТ 6910.
Источник изображения: actualnews.org

ЦАМТО, 2 августа. Ремонтно-восстановительные батальоны ЦВО, дислоцированные на территории Сибири и Поволжья, переданы в состав армий. Формирование этих подразделений позволит ускорить восстановление военной техники в 2,5 раза.

"С целью обеспечения автономности в вопросах технического обеспечения армий принято решение на переподчинение отдельных ремонтно-восстановительных батальонов. Введение ремонтно-восстановительных батальонов в состав армий увеличило возможности по эвакуации неисправных образцов и ремонту более чем в 2,5 раза за счет оперативного принятия решения должностными лицами материально-технического обеспечения армии", – сообщил заместитель командующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Лемякин.

Он отметил, что ремонтно-восстановительные батальоны находятся в Кемеровской и Самарской областях. А в Челябинской области с 1 декабря 2018 года действует отдельный ремонтно-эвакуационный полк.

Ранее сообщалось, что отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, который были расформированы в 2008 году, вернут в состав вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.03.2018
"Технодинамика" испытывает новую кислородную систему для модернизированного Ту-160
20.11.2017
Россия и Китай проведут компьютерные учения по ПРО
10.05.2017
Дивизии РВСН перевооружат на ракетные комплексы пятого поколения за 10 лет
02.10.2014
Армия РФ в 2015 году будет иметь семь бригад, вооруженных "Искандер-М"
03.09.2014
Робот для МКС будет представлен в сентябре на научной конференции в подмосковном Красноармейске
07.11.2013
Гособоронзаказ – под контролем
2 комментария
№1
05.08.2019 03:53
Так сколько их всего (будет)? По батальону в каждой общевойсковой армии?
0
Сообщить
№2
05.08.2019 04:36
Просто по моему скромному мнению один батальон в составе армии не будет знать за что ему хвататься.

Точнее командование этой армии может бросить его на ремонт танков, потом плюнуть на танки, решив, что артиллерия важнее и отправить в какую нибудь арт бригаду чинить выбитую осколками ствольную артиллерию, потом понадобится вернуть в строй комплексы войсковой ПВО.

Это я к тому, что мало того, что батальон всего один, так и силы его достаточно ограничены и везде своя специфика, каждая ремонтируемая техника требует определенных навыков и знаний иногда, приходящих с годами ее эксплуатации.

Куда логичнее было пойти с другой стороны- при каждом батальоне создать ремвзвод или ремроту (в зависимости от типа батальона, его ОШС, количества техники, ее сложности и ремонтопригодности в полевых условиях).

Тоже самое с полками, если  это например, танковый или зенитный или артиллерийский полк, то при нем можно создать ремроту из профессиональных механиков и автоэлектриков, токарей, сварщиков и других специалистов, которые будут наизусть знать ту матчасть, которая будет за ними закреплена.

Ремроты несколько расширенного и усиленного состава можно придавать бригадам.

А вот дивизиям (особенно мотострелковым и бронетанковым) хорошо бы иметь свои собственные ремонтные батальоны.

Тогда и скорость возврата техники будет достаточно высокой и качество ее ремонта.

Ну это мое ИМХО.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:45
  • 15
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора