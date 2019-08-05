Создание ремонтных батальонов в составе армий в 2,5 раза ускорит восстановление военной техники в ЦВО

ЦАМТО, 2 августа. Ремонтно-восстановительные батальоны ЦВО, дислоцированные на территории Сибири и Поволжья, переданы в состав армий. Формирование этих подразделений позволит ускорить восстановление военной техники в 2,5 раза.

"С целью обеспечения автономности в вопросах технического обеспечения армий принято решение на переподчинение отдельных ремонтно-восстановительных батальонов. Введение ремонтно-восстановительных батальонов в состав армий увеличило возможности по эвакуации неисправных образцов и ремонту более чем в 2,5 раза за счет оперативного принятия решения должностными лицами материально-технического обеспечения армии", – сообщил заместитель командующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Лемякин.

Он отметил, что ремонтно-восстановительные батальоны находятся в Кемеровской и Самарской областях. А в Челябинской области с 1 декабря 2018 года действует отдельный ремонтно-эвакуационный полк.

Ранее сообщалось, что отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, который были расформированы в 2008 году, вернут в состав вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.