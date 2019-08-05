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05.08.2019
Lenta.ru

Россию заподозрили в испытаниях "Пионера" против США

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Источник изображения: Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Ответом России на выход США из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности (ДРСМД) могла бы стать актуализация работ по баллистическим ракетам РС-26 "Рубеж" и РСД-10 "Пионер", пишет в "Известиях" главный редактор портала MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев.

По мнению военного эксперта, РС-26 "Рубеж" может получить "современную систему управления, с возможностью маневрирования на активном участке, с малогабаритными управляемыми боевыми блоками разработки Московского института теплотехники (МИТ)".

Главный редактор допускает, что испытания боевого оснащения для баллистических ракет на внутренней ракетной трассе между полигонами Капустин Яр и Сары-Шаган МИТ ведет в интересах создания российского аналога советского РСД-10 "Пионер".

Говоря о крылатых ракетах, Корнев напомнил о возможности повышения до 2,5 тысячи километров и больше дальности ракет универсального комплекса 9К720 "Искандер-М", для чего предполагается использовать наработки по крылатой ракете 3М-14 морского комплекса "Калибр", а также адаптации пусковых установок "Искандер" для запуска модифицированных ракет "Калибр" дальностью до 5 тысяч километров.

В феврале эксперт подтвердил, что пусковая установка наземного мобильного комплекса "Искандер" для ракет 9М729 допускает размещение морских крылатых ракет "Калибр".

В том же месяце президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов заключение ДРСМД объяснил размещением ракет РСД-10 "Пионер" на Чукотке.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
РС-26 Рубеж
РСД-10
Компании
МИТ
Проекты
Калибр КР
РСМД
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