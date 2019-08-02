Подряд Пентагона: США готовятся к развертыванию войск в Европе

США готовятся к развертыванию войск в Европе

Пентагон собирается развернуть крупный военный контингент на территории Европы. Для этого ведомство подало заявку на контракт для ускорения перемещения войск и техники по ЕС от Великобритании до Прибалтики. Американская сторона неоднократно указывала на трудности транспортировки военного контингента и призывала ввести так называемый "военный шенген".

Департамент сухопутных войск США подал заявку на подряд для развертывания крупного военного контингента на территории стран Европы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте госзакупок США.

Ведомство намерено заключить контракт, чтобы обеспечить маневры американских сухопутных войск в Европе (United States Army Europe, USAREUR) и ускорить перемещение военного контингента. Отдельная задача - обеспечение логистики во время основных учений.

В географических координатах места исполнения тендера обозначена обширная европейская территория от Великобритании до Прибалтики.

Для погрузки и разгрузки военного оборудования и бронетехники Пентагон собирается законтрактовать целую линейку подъемных кранов: от обычных строительных 30-тонников до способных поднять 300 т. Возить технику по европейским дорогам предполагается на коммерческих тягачах с трейлерами грузоподъемностью 2,4-80 т каждый.

Чтобы доставлять к месту назначения личный состав, ведомству потребуются автобусы вместимостью от восьми до 70 пассажиров. Причем к транспорту и водителям предъявляются жесткие требования. Например, магистральные автобусы обязательно должны быть оснащены кондиционерами, туалетами и пригодны для длительных безостановочных перегонов.

Отдельным пунктом в заявке обозначены ограничения по допуску третьих лиц на военные базы США и НАТО. В частности, к военным перевозкам по территории Великобритании, Румынии и Польши допускаются только граждане из стран Североатлантического альянса. Возить американскую технику и солдат на базы в Испании будет разрешено только испанцам. Свои запреты действуют в Италии, Германии, Люксембурге и Бельгии. Отдельным списком в заявке указаны страны, водители из которых не смогут работать по контракту.

Американцы уже неоднократно жаловались на проблемы с транспортировкой военных грузов и живой силы по территории Евросоюза. Командующий Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отмечал, что

в случае начала боевых действий связывающих Германию и Польшу железнодорожных путей будет недостаточно.

К тому же многие европейские мосты не выдержат веса танков.

Фактически Ходжес призывал к созданию "военного шенгена", чтобы быстро доставлять войска в Литву через транзитные страны. По его мнению, обеспечение любых боевых действий на востоке Европы будет проходить через Польшу. Генерал подчеркнул, что союзнические войска и военная техника должны иметь возможность перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты".

Ходжес отметил, что на сегодняшний день получение разрешений на перемещение войск, вооружений, боеприпасов и даже просто регулярных гуманитарных конвоев - это удивительно сложный процесс во многих странах. Например, чтобы пройти военной колонне по территории Германии, Румынии или Словакии, об этом необходимо заявить за десять рабочих дней до ее прибытия. В Чехии на это требуются две недели. Даже перемещение американских войск из Польши в соседнюю Германию требует уведомления за пять дней.

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в марте прошлого года сообщил, что

командование НАТО создает в Европе механизм, призванный сократить время переброски войск к границам России.

"Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного шенгена". Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ", - сказал Фомин официальному изданию Минобороны России "Красная звезда".

По его словам, на территории Европы в различных районах создаются запасы вооружения, боеприпасов и продовольствия для оперативного развертывания дополнительной группировки войск, которая в десятки раз превышает размещенный в Европе американский контингент.

"Для организации приема, развертывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии", - отметил генерал Фомин.

Лидия Мисник