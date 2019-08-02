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02.08.2019
Известия.ru

Пентагон подтвердил ведение подготовки бойцов сирийской группировки

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Пентагон подтвердил, что занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, в районе Эт-Танфа. В ведомстве подчеркнули, что эти бойцы эффективны в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

США продолжат работу с силами коалиции в районе Эт-Танфа с целью полного разгрома ИГ, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе коалиции.

29 июля начальник главного оперативного управления Генштаба России, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы готовят бойцов крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура" и ряда мелких групп боевиков. По его словам, общая численность этих отрядов достигает 2,7 тыс. человек. Также Рудской заявил, что представители частных военных компаний США в последнее время стали концентрироваться рядом с нефтяными объектами в Сирии и грабят их.

В январе МИД России рассказал, что появляется всё больше свидетельств связи США с ИГ. В частности, после захвата американским спецназом талибской тюрьмы в Афганистане некоторых бойцов ИГ, содержавшихся там, увезли в неизвестном направлении. В ведомстве заявили, что таким образом США могли попытаться избежать утечки информации о реальных спонсорах террористов.

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