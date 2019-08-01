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01.08.2019
ТАСС

Учения с участием более 100 самолетов и вертолетов пройдут в августе на юге России

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Военные учения "Восток-2018"
Военные учения "Восток-2018".
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Воздушные операции будут проводиться от Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Более 100 самолетов и вертолетов примут участие в масштабных учениях, которые пройдут на юге России с 6 по 16 августа. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Более 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО будет задействовано в плановом двустороннем учении по управлению авиацией и войсками ПВО с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

Воздушные операции будут проводиться от Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до Астраханской области. В рамках учений предполагается вывести авиацию из-под удара условного противника по базам в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму с передислокацией на оперативные аэродромы под Астраханью и Ставрополем, а также в Северной Осетии.

На втором этапе маневров группировки ВВС и ПВО отразят ракетный удар и атакуют "неприятеля" в Крыму, на Кубани и Ставрополье, в районах полигонов Капустин Яр и Ашулук в Астраханской области, а также над Черным и Каспийским морями. При этом будет использовано "более 300 зенитных управляемых ракет, более 2,5 тыс. выстрелов зенитной артиллерии, около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы", уточнили в пресс-службе.

Кроме того, авиация отразит атаку крылатыми ракетами вместе с шестью кораблями Черноморского флота.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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