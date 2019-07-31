ВМС США приняли на вооружение эсминец DDG-117 "Пол Игнасиус" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 30 июля. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 27 июля в Форт-Лодердейл (шт.Флорида) церемонии ввода в боевой состав эсминца (DDG-117) "Пол Игнасиус" класса "Арли Берк".

DDG-117 стал 67-ым кораблем класса "Арли Берк" (DDG-51) и 31-ым эскадренным миноносцем серии, построенным Huntington Ingalls Industries (HII). Резка первой стали для постройки DDG-117 началась 30 сентября 2014 года, церемония аутентификации киля состоялась 30 сентября 2015 года. Корабль был спущен на воду 12 ноября 2016 года. Церемония крещения состоялась 8 апреля 2017 года, а 22 февраля 2019 года (DDG-117) "Пол Игнасиус" был передан ВМС США. Портом приписки корабля станет Мейпорт (шт.Флорида).

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной мощи. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

DDG-117 построен в конфигурации "Флай-2A" (Flight IIA) с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающих поражение летательных аппаратов различных типов и баллистических ракет.

На сегодняшний день в стадии постройки на предприятии HII в Паскагуле находятся еще четыре корабля серии: "Дэлберт Д.Блэк" (DDG-119), "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121), "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123) и "Джек Лукас" (DDG-125).

Командование ВМС США 28 сентября 2018 года заключило с Ingalls Shipbuilding долгосрочный контракт стоимостью 5,104 млрд. долл. на постройку 6 эскадренных миноносцев УРО класса "Арли Берк" (DDG-51) версии "Флай-3" (Flight III) с расширенными возможностями по противовоздушной и противоракетной обороне.