Завершены приемочные испытания эсминца (DDG-121) "Френк Э.Петерсен" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 21 сентября. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США 16 сентября объявило о завершении приемочных испытаний эсминца УРО (DDG-121) "Френк Э.Петерсен младший" класса "Арли Берк", предназначенного для ВМС США.

В рамках испытаний группой по инспектированию и приемке кораблей ВМС США INSURV (Board of Inspection and Survey) были проверены основные системы эсминца как в порту, так и на ходу. В частности, были испытаны системы навигации, механические, электрические и боевые системы, средства связи и силовая установка, их соответствие техническим требованиям ВМС.

DDG-121 станет 71-м эсминцем класса "Арли Берк" и 33-им кораблем серии, построенным Huntington Ingalls Industries. Корабль является третьим из пяти эсминцев, заказанных в июне 2013 года.

К строительству эсминца DDG-121 Huntington Ingalls Industries приступила 27 апреля 2016 года, когда началась резка первых 100 т стали. 21 февраля 2017 года состоялась церемония закладки киля корабля. Крещение эсминца прошло 6 октября 2018 года. Как ожидается, корабль будет передан флоту в конце 2021 года.

Эсминец "Френк Э.Петерсен младший" будет поставлен в текущей версии Флай-2A с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9C2, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и баллистических ракет.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 32 эсминца класса "Арли Берк". В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии постройки находятся еще несколько кораблей серии: "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123) в конфигурации Флай-2A, а также "Джек Лукас" (DDG-125), "Тед Стивенс" (DDG-128) и "Иеремия Дентон" (DDG-129) в конфигурации Флай-3.