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ЦАМТО

ВМС США приняли новый эсминец (DDG-121) "Френк Э.Петерсен" класса "Арли Берк"

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Эсминец УРО типа "Арли Берк"
Эсминец УРО типа "Арли Берк".
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

ЦАМТО, 6 декабря. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США сообщило о приемке построенного компанией Huntington Ingalls Industries (HII) эскадренного миноносца УРО (DDG-121) "Френк Э.Петерсен младший" класса "Арли Берк".

Ранее корабль успешно прошел серию швартовных и ходовых испытаний для демонстрации готовности к применению по назначению.

DDG-121 стал 71-м эсминцем класса "Арли Берк" и 33-им кораблем серии, построенным Huntington Ingalls Industries. Корабль является третьим из пяти эсминцев, заказанных в июне 2013 года.

К постройке эсминца DDG-121 верфь Huntington Ingalls Industries приступила 27 апреля 2016 года. 21 февраля 2017 года состоялась церемония закладки киля корабля. Крещение эсминца прошло 6 октября 2018 года.

Эсминец "Френк Э.Петерсен младший" построен в текущей версии Флай-2A с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9C2, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и баллистических ракет.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабли способны наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Ранее Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 32 эсминца класса "Арли Берк". В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии постройки находится еще несколько кораблей серии: "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123) в конфигурации Флай-2A, а также "Джек Лукас" (DDG-125), "Тед Стивенс" (DDG-128) и "Иеремия Дентон" (DDG-129) в конфигурации Флай-3.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Mark 41
sm-3
Иджис
Компании
HII
Ingalls
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