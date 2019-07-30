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30.07.2019
Интерфакс-АВН

Этапы международного антитеррористического учения стран АСЕАН с участием России пройдут на территории Таиланда и Китая

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Спецназ НОАК
Бойцы батальона спецназа Синцзянского корпуса НОАК.
Источник изображения: slide.mil.news.sina.com.cn

Владивосток. 29 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Представители Восточного военного округа (ВВО) будут участвовать в совместной тренировке многонациональных пунктов управления в рамках подготовки к практическому этапу антитеррористического учения стран АСЕАН и диалоговых партнеров, которое состоится в Китае, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

Уточняется, что тренировка пройдет в первой половине сентября на базе центра подготовки королевских ВМС Таиланда.

"В ходе проведения тренировки состоится церемония открытия мероприятия с участием представителей от 18 стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - ИФ), развертывание многонациональных пунктов управления, обучение работе с системами управления подразделениями. Российским офицерам в рамках тренировки предстоит организовать взаимодействие с представителями стран участниц", - говорится в сообщении.

На практическом этапе учения, который планируется провести в ноябре на базе учебного центра национальной освободительной армии Китая (НОАК) на территории КНР, подразделения специального назначения ВВО совместно с группами, сформированными из военнослужащих от стран - участниц учения, выполнят тактические и специальные задачи, в том числе боевые стрельбы из стрелкового оружия, вождение боевых машин.

Планируется, что у российских военнослужащих будет возможность опробовать на практике вооружение и технику НОАК.

В активной фазе учения состоятся совместные тренировки по десантированию с вертолетов и альпинисткой подготовке.

"Планируется отработать совместные действия тактических групп по освобождению "заложников" в административных зданиях, транспортных средствах, захваченных "террористами", поиск и уничтожения условных взрывных устройств, ведение РХБ разведки в зданиях и на местности", - говорится в сообщении.

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